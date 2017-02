Góc nhìn: Chẳng ai muốn cản Chelsea vô địch?

Kết thúc vòng 23 Ngoại hạng Anh giữa tuần qua, Chelsea vẫn đang là đội bóng dẫn đầu BXH với khoảng cách vẫn 9 điểm so với 2 đội bóng đuổi là Tottenham và Arsenal. Đây thực tế là một kết quả mà nhiều người không nghĩ tới, vì rất nhiều kỳ vọng rằng khoảng cách ấy sẽ được thu hẹp lại đôi chút khi The Blues gặp phải một chướng ngại rất lớn ở vòng đấu này.

Cụ thể đối thủ mà Chelsea phải chạm trán chính là Liverpool, một đội bóng tuy đang có vấn đề phong độ, nhưng vẫn là một đối thủ mà bất cứ đội bóng nào tại Anh cũng phải kiên dè. Và cũng đừng quyên rằng Liverpool cũng chính là đội bóng duy nhất đã từng hạ gục Chelsea ngay trên sân Stamford Bridge trong mùa giải năm nay. Đó là chưa kể đến yếu tố sân nhà Anfield của Liverpool.

Quả thật vậy, The Blues đã trải qua vòng đấu 23 thật sự rất khó khăn, và cuối cùng thì họ cũng chỉ giành được 1 điểm trước Lữ Đoàn Đỏ. Với kết quả này, rõ ràng đó là một cơ hội quá tốt để những đội bóng như Arsenal và Tottenham thu hẹp khoảng cách, nhất là khi đối thủ mà cả 2 đội bóng thành London chỉ là Watford và Sunderland.

Tưởng chừng trước những đội bóng đang ngụp lặn ở nhóm cuối BXH, thậm chí Suderland lúc này cũng đang chính là đội bóng đội sổ tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên thực tế đã không có một thắng lợi dễ dàng nào dành cho Arsenal và Tottenham cả. Nếu Tottenham bất ngờ chia điểm sau trận hòa không bàn thắng cùng Sunderland, thì Arsenal lại có một thất bại 1-2 đáng buồn trước Watford. Và với những kết quả đó, Chelsea vẫn một mình cô đơn lạnh lẽo trên 'đỉnh' giải đấu.

Video thắng trận hòa 1-1 giữa Chelsea và Liverpool

Thực tế đây chẳng phải là lần đầu tiên trong mùa giải năm nay các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với The Blues 'trượt chân' ngay đúng thời điểm The Blues mất điểm. Nói chẳng đâu xa, ngay lúc thầy trò của HLV Conte chính thức bị chặn đứng chuỗi 13 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh với thất bại 0-2 trước Tottenham tại vòng 20, thì những đội bóng ở gần The Blues nhất vào thời điểm đó cũng đồng loạt không thắng. Cụ thể Liverpool hòa Sunderland, Aresnal hòa Bournemouth, trong những trận đấu mà đáng lẽ các đội bóng này phải dễ dàng giành chiến thắng.

Dẫu biết đây chỉ là một sự trùng hợp khó lý giải, nhưng điều đó đã khiến cho người hâm mộ có cảm giác như chẳng còn bất cứ đội bóng nào tại Xứ sở sương mù còn quá quyết tâm trong việc bám đuổi Chelsea trong cuộc đua vô địch năm nay. Đúng như Pep Guardiola (HLV của Man City) đã từng nói: "9 điểm mà không vô địch thì Chelsea là quá dở', có lẽ như ngôi vương tại Ngoại hạng Anh năm nay đã thật sự có chủ.

Xú - Thể thao Việt Nam | 16:35 03/02/2017