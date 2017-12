Bầu Thắng trở lại... có lợi hại hơn xưa?

Bầu Thắng trở lại…

Đằng đẵng 6 năm xa rời đội bóng quê hương để đảm nhận cương vị chủ tịch Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), bầu Thắng đã để lại một khoảng trống quá lớn cho bóng đá Long An. Bởi lẽ từ khi cái tên Gạch Đồng Tâm Long An ra đời từ năm 2000 cho đến năm 2008, bầu Thắng như một vị “vua Midas” biến đội bóng chủ sân Tân An trở thành một đại gia, một thế lực thật sự.

Với các thành tích đáng nể cùng các danh hiệu liên tiếp ở V-League: 2 chức vô địch năm 2005, 2006, 3 lần đoạt danh hiệu Á quân năm 2003, 2007, 2008 và 1 HCĐ năm 2004 cùng 1 Cúp Quốc gia 2005 và 1 Siêu cúp 2006. Bấy nhiêu thôi cũng thấy được rằng, bóng đá Long An dưới triều đại của bầu Thắng luôn là tình yêu và niềm tự hào của NHM tỉnh nhà.

Niềm vui của tập thể đội GĐT.LA khi vô địch V-League 2006 sau vòng đấu cuối trên sân nhà không khán giả.

Rời xa bóng đá Long An, bầu Thắng tiến cử người em trai của mình là ông Võ Thành Nhiệm tiếp quản đội bóng lúc này mang tên Đồng Tâm Long An. Và mặc dù đã rất cố gắng, bầu Nhiệm vẫn không thể đưa đội bóng miền Tây Nam Bộ trở về với thời vàng son mà luôn lận đận ở top dưới BXH.

Có lẽ khi chứng kiến sự kiện đáng buồn của Long An trong trận đấu với CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất tại vòng 6 V-League 2017 vừa qua, trên khán đài, ông bầu 50 tuổi này đã nhận thấy rằng đội bóng đang rất cần ông. Biến cố này ngay sau đó trở thành một bước ngoặt khiến Long An sụp đổ, thi đấu bết bát và phải xuống hạng sớm 2 vòng đấu với thành tích được xem là “đáng quên” nhất lịch sử đội bóng (thua 20/26 trận, để lọt lưới 66 bàn và không có nổi một trận thắng trên sân nhà).

Sau vụ bê bối trên sân Thống Nhất ở vòng 6 V-League 2017, CLB Long An thi đấu bết bát và xuống hạng trước 2 vòng đấu.

Đến thời điểm này, bầu Thắng đã chính thức chia tay VPF và tuyên bố “sẽ tập trung hơn cho đội bóng quê nhà Long An để giúp CLB quay lại sân chơi V-League ở mủa giải 2019”. Một lời khẳng định trở lại của ông đã làm nức lòng tất cả NHM bóng đá Long An. Vì hơn ai hết lúc này, chính bầu Thắng là người duy nhất có đủ kinh nghiệm quản lý, có khả năng vận động tài trợ và quan trọng hơn là tình yêu cháy bỏng đối với “đứa con” mà mình đã gầy dựng nên. Tương lai vẫn còn ở phía trước nhưng với sự hiện diện của ông, đội bóng của quê hương Trung dũng – Kiên cường chắc chắn sẽ có sinh khí mới, một tương lai mới với một “cố nhân” tâm huyết.

… có lợi hại hơn xưa?

Thành công trong quá khứ là thế, tạo ra một kỷ nguyên, một thuở vàng son cho bóng đá Long An là thế song vẫn còn nhiều hoài nghi cho lần quay trở lại này của bầu Thắng. Vì bóng đá Long An không còn sở hữu bất cứ nhân tố nội nào quá nổi bật bên cạnh đó là lực lượng kế thừa cũng không được đánh giá cao.

Dưới thời thầy phù thủy Calisto, GĐT.LA luôn là một thế lực ở V-League.

Ngược dòng thời gian để thấy rằng, thành công trong quá khứ của bầu Thắng và bóng đá Long An gắn liền với "thầy phù thủy" Henrique Calisto, một thế hệ cầu thủ nội không có ngôi sao thi đấu đoàn kết và những ngoại binh “chất lượng cao”. Giờ đây, cặp đôi trứ danh ở trung tâm hàng tiền vệ của GĐT.LA ngày nào là Minh Phương và Tài Em vẫn còn sát cánh bên nhau trên băng ghế huấn luyện của CLB Long An.

Nhưng sự phối hợp của hai cựu tiền vệ ĐTQG trong 20 vòng đấu vừa qua tại V-League 2017 cũng cho thấy rằng họ chưa thể sắm vai “công thần” với cương vị HLV. Long An dưới thời HLV trưởng Minh Phương thi đấu có bài bản, triển khai được chiến thuật phòng ngự phản công mang hơi hướng của thầy Tô nhưng lại dễ dàng gục ngã ở 15 phút cuối trận.

Ở thời điểm hiện tại, nhân sự của Long An cũng là một bài toán khó cho bầu Thắng khi giờ đây các cầu thủ nội cũng chỉ ở mức trung bình khá. Vẫn còn đó những cầu thủ có chất lượng như Tài Lộc, Hoàng Lâm, Huỳnh Tấn Tài, Hà Vũ Em, Đức Thịnh nhưng chừng ấy là chưa đủ để đội bóng Long An có thể tự tin vào thành công ở giải hạng Nhất 2018.

Dù rất cố gắng nhưng CLB Long An luôn trở nên "mong manh" ở 15 phút cuối trận.

Đội chủ sân Tân An xuống hạng và lần này đau đớn hơn năm 2011 khi có một thành tích quá tệ hại. Thế mới thấy điều mà bầu Thắng cần làm đầu tiên không gì khác ngoài tái thiết toàn bộ đội bóng và định hình đường lối phát triển. Có thể ông sẽ mang về một chuyên gia nước ngoài cho vị trí Giám đốc Kỹ thuật để góp sức cùng HLV Minh Phương tìm những đấu pháp hợp lý và hiệu quả nhất cho đội bóng. Và bên cạnh đó là chiêu mộ những cầu thủ nội có chất lượng tăng chiều sâu cho đội hình.

Nói về các lứa trẻ của bóng đá Long An, họ cũng đã từng có 1 thời kỳ vàng son đáng nhớ song hành cùng thành tích của đội 1. Cụ thể bóng đá trẻ đã mang về nhiều thành tích như: 2 lần vô địch giải U13 vào năm 2005 và 2009, 1 lần vô địch giải U15 năm 2011, Á quân giải U21 năm 2000. Thế nhưng giờ đây, công tác đào tạo bóng đá trẻ Long An đang dần tuột dốc.

Minh chứng mới đây là sự thất bại của U21 Long An tại vòng loại U21 Quốc gia 2017 vừa qua khi chỉ giành được 1 chiến thắng sau 4 trận, dù họ được chơi trên sân nhà Tân An. Chưa hết, CLB Long An B, đội bóng chơi tại giải hạng Nhì cũng góp thêm một gam màu tối cho bức tranh vốn đã ảm đạm của bóng đá tỉnh nhà ở năm 2017. Đó chính là thất bại muối mặt 0-8 trước Hà Nội B tại vòng Tứ kết.

Dẫu biết rằng chính sách của BLĐ đội là không mặn mà với tấm vé lên hạng Nhất nhưng việc để thua với tỷ số đậm là khó chấp nhận được. Với hiện trạng bóng đá trẻ Long An, liệu bầu Thắng có những chính sách nào để cải tổ nền bóng đá tỉnh nhà từ nền móng?

Trước muôn trùng thử thách, liệu bầu Thắng có giúp Long An hồi sinh trong thời gian tới?

Vẫn còn quá sớm để có thể đưa ra những dự đoán, nhận định về mức độ thành công của ông bầu Võ Quốc Thắng khi Long An vẫn còn quá ngổn ngang nhưng với NHM đội bóng miền Tây lúc này, họ rất hy vọng và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng.

Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 13:20 05/12/2017