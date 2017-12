Bầu Thắng quyết đưa Long An trở lại V-League ở mùa giải 2019

Như đã đưa tin, ở mùa giải 2017, Long An trở thành cái tên duy nhất phải nhận tấm vé xuống thi đấu ở giải hạng Nhất 2018. Kết thúc của đội bóng miền Tây đã được dự đoán từ sau giai đoạn lượt đi khi thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương liên tục để thua trước những đối thủ của mình.

Bầu Thắng chia tay với VPF để đưa Long An trở lại V-League.

Sau khi Long An xuống thi đấu ở giải hạng Nhất 2018, mới đây bầu Thắng cũng đã rời khỏi vị trí chủ tịch HĐQT VPF. Việc bầu Thắng rút lui khiến nhiều người tiếc nuối bởi trong suốt 2 nhiệm kỳ của mình, ông chủ cũ của CLB Long An đã giúp VPF gặt hái được rất nhiều thành công, đặc biệt trong khía cạnh tài chính.



Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, bầu Thắng cho biết sẽ tập trung cho đội bóng quê nhà sớm trở lại sân chơi V-League: “Tôi nắm vị trí chủ tịch HĐQT VPF suốt 6 năm qua là quá nhiều, nên mong muốn công ty có sự thay đổi mới mẻ hơn trong nhiệm kỳ mới. Sắp tới dù không làm ở VPF, nhưng tôi vẫn sát cánh cùng bóng đá Việt Nam, đặc biệt sẽ tập trung hơn cho đội bóng quê nhà Long An để giúp CLB này quay lại sân chơi V-League ở mủa giải 2019.”



Kể từ khi được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT VPF, bầu Thắng đã rút lui khỏi CLB Long An và giao toàn bộ công việc cho người em trai của mình là Võ Thành Nhiệm quản lý. Do đó, lời bày tỏ muốn vực dậy Long Anh trở lại thi đấu tại V-League là một tin vui với người hâm mộ miền Tây. Một điều đặc biệt bầu Thắng mong muốn là tái hiện lại những cuộc chiến “Gạch – Gỗ” giữa Long An và HAGL trong tương lai gần.



Là một doanh nhân nhưng trong quá khứ ông Võ Quốc Thắng là một trong những nhân vật rất có uy tín của bóng đá Việt Nam. Suốt thời gian dài, tên tuổi của ông gắn liền với CLB Đồng Tâm Long An và đưa đội bóng này trở thành một trong những đại gia đầu tiên của V-League.

Đức Anh | 14:10 04/12/2017