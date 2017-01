Trước vòng 2 V-League 2017: Công Phượng hồi sinh, Công Vinh sẽ gặp khó? - Bóng Đá

Vòng 2 V-League 2017 có rất nhiều cuộc chạm trán thú vị và hấp dẫn, trên sân Pleiku chủ nhà HAGL sẽ có cuộc tiếp đón đội khách Hải Phòng. Việc cả chủ nhà HAGL và Hải Phòng đều trắng tay ở trận ra quân khiến cuộc chiến trên sân Peliku càng trở nên khó dự đoán hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, điều mà người hâm mộ bóng đá phố núi chờ đợi nhất là việc Công Phượng sẽ trở lại trên hàng công của HAGL sau 1 năm vắng bóng.

Công Phượng sẽ hồi sinh khi được chơi trên sân nhà tiếp đón Hải Phòng? Ảnh: Quang Hải.

Nhiều ngày qua tại Hàm Rồng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã sốc lại tinh thần, niềm tin cho các học trò sau trận thua tối thiểu 0-1 trước SHB Đà Nẵng. Nhiều khả năng Công Phượng sẽ tiếp tục được ban huấn luyện HAGL đặt niềm tin trận đấu chào sân Peliku mùa giải mới. Tất cả người hâm mộ phố núi đều hy vọng rằng, Công Phượng sẽ tỏa sáng và ghi bàn giúp HAGL đánh bại Hải Phòng ở cuộc đối đầu ngày mai.

Công Vinh của CLB TP.HCM đang gây sốt tại V-League 2017, từ việc hướng đội bóng đến chuyên nghiệp khi tân trang nhà vệ sinh, phòng thay đồ. Hay việc kỷ luật nội bộ đối với hình ảnh thiếu thuyết phục của đàn em Nguyễn Hồng Việt sau trận hòa 1-1 trên sân Thống Nhất trước Quảng Nam, điều này đang tạo ra một trật tự nhất định của Công Vinh với CLB TP.HCM. Tuy nhiên, dù có bất kỳ phương án nào đi nữa, thì ở lượt trận thứ hai V-League 2017, CLB TP.HCM của Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh cũng bị đánh giá thấp hơn so với chủ nhà Than Quảng Ninh. Việc trắng tay rời Hàng Đẫy sau trận thua 2-3 trước Hà Nội FC khiến Than Quảng Ninh quyết tâm hơn khi đối đầu với CLB TP.HCM. Chắc chắn mục tiêu 3 điểm là điều mà thầy trò HLV Phan Thanh Hùng hướng tới trước tân binh V-League 2017.

Đội bóng của Quyền chủ tịch Lê Công Vinh sẽ khặp khó khăn khi đối đầu với Than Quảng Ninh. Ảnh: Đình Viên.

Với điểm tựa 3 điểm trước ngày ra quân V-League 2017 trên sân Cần Thơ, thầy trò HLV Ngô Quang Sang đang cực kỳ thoải mái khi tiếp đón Becamex Bình Dương trên sân nhà. Không còn là ông lớn của V-League, thế nhưng đã đến lúc Becamex Bình Dương phải biết vượt qua những đội bóng “tí hon” ở giải đấu cao nhất Việt Nam, nếu không làm được điều này, nhiều khả năng chính thầy trò HLV Trần Bình Sự sẽ trôi dần về nhóm cầm đèn đỏ. Đang có phong độ tốt, thêm vào đó là sự trở lại của Văn Quyết, Thành Lương sau án treo giò và chấn thương, Hà Nội FC thật sự mạnh khi đối đầu với Quảng Nam. Dù phải làm khách ở xứ Quảng nhưng chắc chắn thầy trò Chu Đình Nghiêm biết cách để giành lợi thế trước đối thủ.

Trên sân Vinh, chủ nhà SLNA sẽ có cuộc tiếp đón Cần Thơ. Việc cả SLNA và Cần Thơ trắng tay ở trận ra quân khiến quyết tâm có điểm của cả hai đội càng cao hơn rất nhiều. FLC Thanh Hóa sau vòng đầu thăng hoa, liệu đội bóng xứ Thanh tiếp tục tạo nên bất ngờ nữa khi đối đầu với “kẻ ngổ ngáo” như Sanna Khánh Hòa ngay trên sân Nha Trang. Nên nhớ rằng, thầy trò HLV Võ Đình Tân vừa đánh bại Becamex Bình Dương ngay trên sân Gò Đậu, đây sẽ là cú hích cực kỳ lớn để tạo bất ngờ trước ứng cử viên vô địch FLC Thanh Hóa. Tạo nên bất ngờ nhất ở ngày ra quân là CLB Sài Gòn FC khi giành 3 điểm trên sân Lạch Tray, tuy nhiên bản lĩnh ấy có được thầy trò HLV Đức Thắng duy trì khi đối đầu với SHB Đà Nẵng, đội bóng đặt tham vọng vô địch V-League 2017. Câu trả lời sẽ có sau 90 phút trên sân Thống Nhất cuối tuần này.

Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 17:00 12/01/2017