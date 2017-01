Trọng tài Việt phá luật FIFA!

Trong trận đấu giữa Long An và B.Bình Dương tại vòng 2 V-League 2017 diễn ra chiều tối 13-1, khi Long An tạm dẫn 1-0 và trận đấu đang trôi về những phút bù giờ cuối cùng thì trọng tài thứ tư (trọng tài bàn) Nguyễn Hiền Triết bất ngờ giơ bảng bù giờ thêm 1 phút. Khó hiểu là trước đó, trọng tài này đã giơ bảng bù giờ 4 phút. Điều đáng nói là đúng ở phút bù giờ này, B.Bình Dương được hưởng quả phạt 11 m và Anh Đức đã thực hiện thành công, giúp đội khách gỡ hòa 1-1.

Hành động không theo luật của trọng tài thứ tư Nguyễn Hiền Triết (thứ hai từ trái sang) khiến quả phạt đền đúng luật của trọng tài chính Võ Minh Trí bị phản ứng. Ảnh: Quang Liêm.

Nói về tình huống trên, cựu trọng tài Hoàng Ngọc Tuấn cho rằng việc làm của ông Triết là hoàn toàn sai quy định: “Theo quy định của FIFA, mỗi hiệp đấu trọng tài chỉ được phép giơ bảng bù giờ một lần. Ở tình huống nếu đã bù giờ mà 1 trong 2 đội có cầu thủ chấn thương phải nằm sân hay cố tình câu giờ thì trọng tài chính sẽ âm thầm bù thêm số giờ chết đó, chứ không phải là trọng tài bàn tiếp tục giơ bảng bù giờ thêm lần nữa,” ông Tuấn nói.

Sau trận đấu, rất nhiều khán giả tại sân Long An đã chỉ trích trọng tài chính Võ Minh Trí và cho rằng trọng tài FIFA này cố tình kéo dài thời gian để B.Bình Dương gỡ hòa. Cựu trọng tài Hoàng Ngọc Tuấn nhận định: “Quyết định của trọng tài Trí để trận đấu kéo dài hơn 4 phút bù giờ là hoàn toàn có cơ sở. Bởi nếu xem lại, chúng ta có thể thấy trong 4 phút bù giờ của hiệp 2, các cầu thủ Long An liên tục nằm sân và cố tình câu giờ. Có điều là trọng tài bàn Nguyễn Hiền Triết lại sai cái cơ bản nên dẫn đến những phản ứng từ phía người hâm mộ và ban huấn luyện Long An.”

Trong khi đó, Trưởng Ban Trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi cho rằng việc tổ trọng tài trận Long An - B.Bình Dương giơ bảng bù giờ 2 lần là thừa chứ không sai: “Tôi đã bấm đồng hồ lại, trọng tài Võ Minh Trí cho B.Bình Dương hưởng phạt đền khi thời gian bù giờ là 4 phút 10 giây. Khi đó, đội khách đang tấn công dồn dập, trọng tài không thể thổi hết giờ. Thêm nữa, khi bù giờ có tình huống thay người và câu giờ. Các trọng tài không sai nhưng làm thừa khi thông báo bù giờ 4 phút, sau đó giơ biển lần hai thêm 1 phút. Theo luật, trong thời gian bù giờ, các trọng tài được cho kéo dài thêm nếu có sự cố hay câu giờ,” ông Mùi nói.

Trưởng Ban Trọng tài khẳng định tổ làm nhiệm vụ trên sân Tân An không sai và họ sẽ không phải chịu bất cứ án kỷ luật nào. Tuy nhiên, các trọng tài sẽ bị nhắc nhở về cách làm không cần thiết dẫn đến hiểu lầm.

Quế Ngọc Hải đá phản, SLNA mất điểm Sau khi hậu vệ Phạm Mạnh Hùng đá phản lưới nhà ở ngày khai mạc khiến SLNA thua FLC Thanh Hóa 0-2, đến lượt trung vệ Quế Ngọc Hải khiến đội bóng xứ Nghệ mất điểm khi đá phản lưới nhà ở cuối trận, giúp XSKT Cần Thơ tìm được trận hòa 1-1 vào chiều 14-1 trên sân Vinh. Trong khi đó, sự có mặt của tân binh từng khoác áo U23 Brazil là Patrick Cruz đã giúp CLB Sài Gòn tiếp tục gây ấn tượng khi thắng SHB Đà Nẵng 2-1 trên sân nhà Thống Nhất, qua đó cùng chia ngôi đầu với FLC Thanh Hóa, đội đã thắng chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN 2-0 trong trận đấu có 2 thẻ đỏ chia đều cho mỗi đội. Một điều đáng phê phán là sau khi cùng Đình Nhơn của Sanna Khánh Hòa BVN rời sân vì nhận thẻ đỏ do va chạm, tiền đạo Pape Omar đã quay sang có những hành động tục tĩu nhằm phản ứng khán giả chủ nhà.A.Dũng

Anh Dũng | 22:07 14/01/2017