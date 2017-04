Ở trận đấu sớm hôm qua, phải nhờ đến bàn thắng muộn của tiền đạo Samson ở những phút bù giờ thì Hà Nội FC mới có thể giành trọn 3 điểm trước SLNA. Chiến thắng nhọc nhằn này đã giúp cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lấy lại ngôi đầu bảng từ tay FLC Thanh Hóa khi có được 23 điểm.

Hà Nội FC đang có cơ hội vô địch lượt đi.

Trong khi đó, có lợi thế và sự cổ vũ đông đảo của khán giả có mặt trên sân Thanh Hóa, nhưng đội chủ nhà đã để đội khách đến từ miền Nam cầm chân với tỉ số 1-1. Văn Ngọ là người đưa Sài Gòn FC vươn lên dẫn 1-0, trước khi đội trưởng Pape Omar gỡ hòa cho FLC Thanh Hóa.

Dù dồn ép đối thủ trong suốt thời gian còn lại ở hiệp 2, nhưng việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội của hàng công đội chủ nhà đã khiến thầy trò HLV Petrovic đành chấp nhận rời sân với một điểm. Không giành được chiến thắng, FLC Thanh Hóa chính thức bị Hà Nội FC soán ngôi khi lượt đi V-League 2017 khép lại.

Trận hòa trước Sài Gòn FC, FLC Thanh Hóa vỡ mộng vô địch lượt đi.

Ngoài FLC Thanh Hóa mất điểm, những trận đấu ngày hôm nay còn chứng kiến màn trình diễn thất vọng của các đội chủ nhà khi để đội khách có điểm ra về. Đáng chú ý nhất là trên sân Tam Kỳ, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục thể hiện phong độ không tốt vì để đội đang nằm cuối cùng trên bảng xếp hạng là Long An cầm chân với tỉ số 1-1.

Trận hòa này đã giúp cho thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương ngắt đứt mạch 10 trận thua liên tiếp của đội bóng này, qua đó còn giúp cho đội chủ sân Tân An nuôi hy vọng trở lại ở giai đoạn lượt về.

Ở xứ Tây Đô, XSKT Cần Thơ đã thể hiện tinh thần ngoan cường trước SHB Đà Nẵng dù để đội khách vươn lên dẫn trước với tỉ số 2-1 trong hiệp 1. Nhưng thầy trò HLV Vũ Quang Bảo đã đứng dậy mạnh mẽ ở 45 phút cuối cùng để giữ lại 1 điểm trên sân nhà.

Trận đấu muộn nhất ngày hôm nay chính là cuộc đọ sức giữa chủ nhà Than Quảng Ninh và HAGL trên sân Cẩm Phả. Dù có hai bàn thắng từ khá sớm vào lưới đội bóng đến từ phố Núi do công của Minh Tuấn và Patiyo, nhưng cú đúp của Châu Ngọc Quang đã khiến Than Quảng Ninh vụt mất chiến thắng một cách đáng tiếc.

Như vậy, sau 5 cặp đấu đã diễn ra ở vòng 13, Hà Nội FC đang tạm dẫn đầu với 23 điểm, nhưng nếu Hải Phòng có trọn 3 điểm trước chủ nhà B. Bình Dương vào ngày mai thì ngôi đầu bảng có thể đổi chủ.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 13 V-League 2017.

Bảng xếp hạng V-League 2017.

Viết Định - Thể thao Việt Nam | 20:35 15/04/2017