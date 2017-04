Than Quảng Ninh quyết có điểm trên sân của CLB Yadanarbon

Để chuẩn bị cho lượt trận đấu cuối cùng tại vòng bảng AFC Cup 2017 diễn ra vào ngày 2/5 tới, CLB Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng đã trở lại tập luyện trong ngày 24/4 vừa qua.

Than Quảng Ninh vẫn là ứng viên trong cuộc đua vô địch tại V.League 2017.

Sau 3 lượt trận đã đấu, Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng mới chỉ giành được 1 điểm và đang đứng vị trí cuối cùng tại bảng H. Lý giải về thành tích thi đấu không tốt của đội bóng đất Mỏ tại đấu trường châu lục, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Do lần đầu chúng tôi tham dự giải đấu quốc tế, nên vẫn còn nhiều vấn đề chưa ổn, nhất là lực lượng, nhiều cầu thủ dính chấn thương và chất lượng ngoại binh chưa như mong đợi. Vì thế việc chia tay sớm khiến tôi rất tiếc nuối, dù thực tế các đối thủ cùng bảng đấu không quá mạnh so với Than Quảng Ninh".

Mặc dù đã sớm phải nói lời chia tay với AFC Cup 2017, nhưng HLV Phan Thanh Hùng cùng các học trò vẫn đặt quyết tâm có điểm ở chuyến làm khách của Yadanarbon vào ngày 2/5 tới. Do đó, chỉ sau 1 tuần nghỉ ngơi giữa mùa, đội bóng đất Mỏ đã tập trung trở lại chuẩn bị cho trận đấu này.

Theo kế hoạch ngày 30/4, Than Quảng Ninh sẽ lên đường đi Myanmar chuẩn bị cho trận đấu. Do Yadanarbon không phải là đối thủ quá mạnh, nên việc thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đặt mục tiêu có điểm ở chuyến làm khách này không phải là điều viển vông.

Sau trận đấu cuối cùng tại bảng H ở AFC Cup 2017, HLV Phan Thanh Hùng cùng các học trò sẽ có thêm vài ngày nghỉ ngơi trước khi hội quân trở lại tập luyện chuẩn bị cho giai đoạn lượt về tại V.League 2017. Với 20 điểm có được sau 12 trận đã đấu, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng đang đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với đội đầu bảng Hà Nội FC chỉ là 3 điểm mong manh. Bên cạnh đó, CLB Than Quảng Ninh còn trận đấu bù với FLC Thanh Hóa tại vòng 11 diễn ra vào ngày 9/6 tới.

Đức Anh | 08:22 25/04/2017