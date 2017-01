Messi không dự Gala Cầu thủ hay nhất 2016 của FIFA - Bóng Đá

Sau khi FIFA và tờ France Football không tìm được tiếng nói chung, Ballon d'Or đã không còn thuộc thẩm quyền của cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế nên, họ đã tạo ra giải thưởng khác mang tên 'The best' nhằm tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016.

Messi không tham dự Gala trao giải The best.

Cách đây không lâu, FIFA đã rút gọn danh sách 3 ứng cử viên tranh giải gồm Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Antoine Griezmann. Tuy nhiên, chắc chắn siêu sao người Argentina sẽ không sang Thụy Sĩ tham dự Gala này.

Phía Barcelona vừa xác nhận: "Với việc ưu tiên chuẩn bị cho trận trận gặp Athletic Club, FC Barcelona đã quyết định những cầu thủ được mời đến Gala 'The Best' đều sẽ không tham dự. Barcelona rất cảm kích FIFA cũng như Chủ tịch Gianni Infantino nhưng trận đấu với Athletic Club rất quan trọng do đó, chúng tôi muốn cầu thủ của mình được nghỉ ngơi."

Như vậy, Luis Enrique - người có tên trong danh sách rút gọn HLV xuất xắc nhất năm cùng với Claudio Ranieri, Fernando Santos và Zinedine Zidane cũng sẽ không góp mặt. Hiện tại, HLV Enrique đang 'ngồi trên đống lửa' khi Barcelona sa sút, mới nhất là trận hòa 1-1 với Villarreal.

Giới chuyên môn nhận định Cristiano Ronaldo - chủ nhân của Ballon d'Or 2016 gần như sẽ lại giật giải thưởng 'The best', qua đó khép lại một năm thi đấu thành công mỹ mãn về mọi mặt.

Video màn trình diễn của Lionel Messi vs Villarreal:

