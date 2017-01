ibra được Man United vinh danh. Ảnh: ManUtd.

Man United đang duy trì phong độ cực tốt, để bám sát top 4 Ngoại hạng Anh. Thành công của Quỷ đỏ không thể thiếu đi sự đóng góp của lão tướng Zlatan Ibrahimovic. Ibra đã ghi đến 7 bàn, cung cấp 3 đường kiến tạo sau 6 trận trong tháng 12.

Và trong cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12 của Man United, siêu sao người Thụy Điển đã về đầu, vượt qua cả Paul Pogba lẫn Henrikh Mkhitaryan. Ibra đã giành được 38% trong tổng số 140.00 lượt bình chọn, trong khi Mkhitaryan giành 36%, Pogba về 3 với 26% lượt bình chọn.

Các cầu thủ được bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất của Quỷ đỏ các tháng trước lần lượt là Antonio Valencia (tháng 11), Juan Mata (tháng 10), Marcus Rashford (tháng Chín), Eric Bailly (tháng Tám), Anthony Martial (tháng Năm) và David De Gea (tháng Tư).

Mới đây, Ibrahimovic cũng đã vượt qua Adam Lallana và Cesar Azpilicueta để nhận danh hiệu Giải thưởng cầu thủ của tháng do CĐV bình chọn (PFA Fans' Premier League Player of the Month). Giải thưởng này do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh tổ chức.

Màn trình diễn ấn tượng của Ibrahimovic từ đầu mùa:

