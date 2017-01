Nóng: Đả bại sao Liverpool, Ibrahimovic được vinh danh

Zlatan Ibrahimovic gây ấn tượng tại Ngoại hạng Anh.

Tháng 12/2016 có thể nói là một tháng tuyệt vời với Zlatan Ibrahimovic nói riêng, và Manchester United nói chung. Đội bóng thành Manchester thắng liên tục tại Ngoại hạng Anh, bám sát top 4. Và một trong những nhân tố chính làm nên thành công của đội chủ sân Old Trafford, chính là tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic.

Ibra đã ghi tới 6 bàn sau 7 trận trong tháng 12, và nhận danh hiệu Giải thưởng cầu thủ của tháng do CĐV bình chọn (PFA Fans' Premier League Player of the Month). Giải thưởng này do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh tổ chức.

Ibra nhận số phiếu bầu vượt trội so với các đại diện được đề cử khác như Adam Lallana và Cesar Azpilicueta. Trong tổng số 64.000 phiếu bầu, Ibra nhận được 24,092 phiếu, bỏ xa cầu thủ của Liverpool Lallana với 17,935 phiếu. Theo sau là hậu vệ của Chelsea, Azpilicueta với 11,944. Cầu thủ của Tottenham Dele Alli (5,863), thủ thành của Sunderland Jordan Pickford (2,874) và ngôi sao của West Ham Dimitri Payet (1,264) là các cái tên còn lại.

Video những màn trình diễn điên rồ của Ibra từ đầu mùa tới giờ:

NT - Thể Thao Việt Nam | 19:00 04/01/2017