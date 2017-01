Kết quả đấu sớm vòng 1 V-League 2017: Nhà bầu Hiển hưởng trọn niềm vui

SHB Đà Nẵng đã có chiến thắng quan trọng trước HAGL trong ngày mừng "tân gia" sân Hòa Xuân. Ảnh: Quang Hải.

Đương kim vô địch V-League, Hà Nội FC đã có được chiến thắng 3-2 vô cùng quan trọng trước “ông kẹ” Than Quảng Ninh. Trước đó, ở trận Siêu cúp QG 2016, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã chấp nhận thất bại đau đớn trên chấm 11m ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Thất bại ấy khiến các cầu thủ Hà Nội FC rất khát khao và đầy quyết tâm đòi lại nón nợ đã vay trước đại diện bóng đất mỏ. Và ngay ở trận ra quân V-League 2017, Hà Nội FC đã làm được điều đó bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2.

Điểm sáng nhất bên phía đội nhà Hà Nội FC chính là cầu thủ khoác áo U19 Việt Nam, tiền Quang Hải với cú đúp bàn thắng vào lưới thủ mon Tuấn Linh, “truyền nhân” của Lương “dị” đã mang về 3 điểm cho chủ nhà Hà Nội FC. Cũng trong ngày khai mạc V-League 2017, một đội bóng khác của bầu Hiển là SHB Đà Nẵng đã có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội khách HAGL. Có được 3 điểm trước đội khách HAGL là một khởi đầu vô cùng thuận lợi với SHB Đà Nẵng, bởi ở thời điểm hiện tại đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đang sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Ngoài Hoàng Quảng và Huy Toàn gặp chấn thương, việc “sát thủ” Merlo không có mặt trên hàng công đội bóng Đà thành là một tổn thất vô cùng lớn.

Chiến thắng 1-0 của SHB Đà Nẵng trước HAGL cũng ghi dấu mốc cực kỳ quan trọng của đội bóng sông Hàn. Bởi đây là trận đấu mừng “tân gia”, trận đấu khai màn trên sân Hòa Xuân. Bàn thắng duy nhất của đội trưởng Vũ Phong đã mang về 3 điểm và niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ bóng đá Đà thành ngay trong ngày khai mạc.

Long An (đỏ) có chiến thắng ngược dòng ấn tượng 2-1 trước chủ nhà Cần Thơ. Ảnh: Dũng Phương.

Ở lượt trận ra quân, hai đội bóng vùng sông nước Nam Bộ, XSKT Cần Thơ và Long An đụng độ nhau. Dù được thi đấu trên sân nhà, tuy nhiên thầy trò HLV Vũ Quang Bảo đã có ngày ra quân không như ý khi thất bại 1-2 trước Long An. Dù ngoại binh Renry đã có bàn thắng mở tỉ số cho đội bóng Tây đô ngay ở những phút đầu tiên của hiệp hai. Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó và khát khao chiến thắng ngay ở trận khai màn, đội khách Long An đã thi đấu quật cường và ngược dòng ấn tượng 2-1. Hai bàn thắng của Long An được ghi bởi Hoàng Lâm phút 65’ và Oseni phút 88’.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 1 V-League 2017.

Bảng xếp hạng V-League 2017.

Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 20:00 07/01/2017