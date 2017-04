Đánh bại SLNA, Hà Nội FC tạm chiếm ngôi đầu

Được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy tiếp đón SLNA sẽ là cơ hội tuyệt vời để Hà Nội FC có được 3 điểm trước khi khép lại giai đoạn lượt đi V-League 2017. Tuy nhiên, đúng như dự đoán của nhiều người, sẽ không bao giờ là dễ dàng với Hà Nội FC, kể cả khi còn HLV Phan Thanh Hùng và đến nay người tiền nhiệm là HLV Chu Đình Nghiêm. Thi đấu chắn chắn phòng ngự chặt chẽ, tuy nhiên thật sự đáng tiếc với đội bóng xứ Nghệ, bởi đúng những phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai, hàng thủ SLNA mắc sai lầm Hoàng Vũ Samson ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho Hà Nội FC. Có được 3 điểm trước SLNA ở vòng 13, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tạm vươn lên vị trí nhất bảng.

Hà Nội FC tạm chiếm ngôi đầu sau trận đấu sớm vòng 13.

Sau Trọng Đại, HLV Hoàng Anh Tuấn nhận hung tin về Tấn Sinh

Sau khi tình hình chấn thương của Trọng Tại có phần ổn định và sẵn sàng cho chuyến “du học” tại Đức, mới đây HLV Hoàng Anh Tuấn lại không khỏi đau đầu về trường hợp của Huỳnh Tấn Sinh. Bởi trong những ngày tập luyện ở Hà Nội, Tấn Sinh dính chấn thương và phải đạp xe vòng ngoài sân, không thể theo cùng giáo án riêng của toàn đội. Nếu Tấn Sinh không kịp bình phục trước giờ lên đường sang Đức sẽ là điều hết sức đáng tiếc với U20 Việt Nam bởi VCK U20 Thế giới đã rất cận kề.

Công Vinh lại tung chiêu độc kéo khán giả đến sân

Theo một nguồn thông tin riêng từ truyền thông CLB TP.HCM cho biết, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh lại tiếp tục chiêu trò lôi kéo khán giả đến sân trong trận đấu gặp “ngựa ô” Sanna Khánh Hòa trên sân Thống Nhất. Theo đó, Công Vinh sẽ chi 20 triệu tiền mặt, để giành tặng 20 khán giả đầu tiên tham dự trò chơi sú bóng, nếu trúng địch thành công, một người sẽ nhận 1 triệu đồng tiền mặt. Bên cạnh đó đội bóng của Công Vinh sẽ tổ chức bán quà lưu niệm trước trong và sau trận đấu. Như vậy, sau 12 vòng đấu, TP.HCM đang đứng vị trí thứ 9, với 15 điểm.

Long An còn 15 cầu thủ “nghênh chiến” Quảng Nam FC

Long An chỉ còn 15 cầu thủ ra Quảng Nam thi đấu vòng 13. Ảnh: Đình Viên.

Trước cuộc đối đầu với Quảng Nam FC trên sân Tam Kỳ, HLV Minh Phương tiếp tục gặp khó khăn, cụ thể đội bóng chủ sân Long An chỉ còn khoảng 13 cầu thủ nội, trong đó 2 ngoại binh nhưng Oseni đang nhận án treo giò. Nói về những gì đang trải qua, HLV Minh Phương cho biết: “Do một số cầu thủ bị chấn thương hoặc không thể thi đấu vì nhiều lý do, nên lực lượng của Long An hiện chỉ còn 15 cầu thủ được xem là đủ điều kiện để ra sân thi đấu.” Theo đó, Long An đã chia tay và sẵn sàng thanh lý nhiều cầu thủ không còn tham vọng với đội bóng như Hoàng Danh Ngọc, thời gian tới khả năng sẽ tiếp tục chia tay với trung vệ Phạm Hoàng Lâm. Với những gì đang thể hiện lại một trận đấu đầy khó khăn chờ đợi thầy trò Minh Phương.

