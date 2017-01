Bi hài: Trận Hải Phòng – Sài Gòn được trực tiếp từ quán… trà đá

Cũng như mùa giải trước, để phục vụ đông đảo người hâm mộ bóng đá nước nhà, kênh truyền hình Youtube của BTC giải có mặt ở tất cả các sân để tường thuật trực tiếp các trận đấu trong khuôn khổ V-League 2017. Ở giải năm nay, BTC giải khẳng định sẽ tường thuật trực tiếp 100% các trận, với hình ảnh rõ nét, đảm bảo chất lượng không kém các đài truyền hình.

Hình ảnh bi hài ở sân Lạch Tray chiều nay.

Tuy nhiên, một sự cố chưa từng xảy ra với đội làm truyền hình của BTC giải đó là họ đã không nhận được sự hợp tác của BTC sân Lạch Tray ở ngay trận mở màn mùa giải.

Cụ thể, theo chia sẻ của một cán bộ truyền thông VPF, từ ngày hôm qua BTC sân Lạch Tray đã không cho phép đội làm truyền hình của BTC được kéo cáp quang vào sân với lý do làm mất thẩm mỹ.

Đội làm truyền hình của BTC giải phải làm ở quán trà đá.

Còn trong ngày hôm nay, BTC tiếp tục làm khó khi không cho phép kéo thiết bị và sử dụng cabin truyền hình trong sân vì lý do không đảm bảo an toàn do trận đấu có nhiều lãnh đạo thành phố tới xem.

Với những lý do trên, đội làm truyền hình Youtube của BTC giải buộc phải tường thuật trực tiếp trận đấu từ quán trà đá.

Đ.N | 18:55 08/01/2017