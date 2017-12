Bầu Thắng rút khỏi VPF, tia sáng cho tương lai CLB Long An - Bóng Đá

Dù chưa có những thông tin chính thức nhưng khả năng ông bầu Võ Quốc Thắng quay trở về và thực hiện công cuộc “phục hưng” cho bóng đá Long An là rất cao. Lý do khả dĩ nhất chính từ sự xuống dốc của đội bóng từng 2 lần vô địch V-League trong vòng 10 năm trở lại đây.

1. Đã từng là một vua Midas

Vị vua Midas là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp với khả năng biến tất cả những đồ vật ông chạm vào đều trở thành những thỏi vàng quý báu. Và chính ông bầu Võ Quốc Thắng đã mang đến cho bóng đá Long An một cột mốc phát triển vượt bậc.

Bầu Thắng được xem là vị vua Midas của bóng đá Long An.

Tham gia vào đầu tư bóng đá và thành lập đội bóng mang tên Gạch Đồng Tâm Long An từ năm 2000. Ngay từ năm đầu tiên, đội bóng chủ sân Tân An đã giành ngay chức vô địch giải Hạng nhất mùa giải 2001-2002 trước sự bám đuổi rất quyết liệt của Đồng Tháp và một đội bóng doanh nghiệp trứ danh khác là Hoàng Anh Gia Lai.

Kể từ khi lên sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, V-League từ 2003 đến 2008, đội bóng của bầu Thắng kết thúc mùa giải ở Top 3. Cụ thể là 2 chức vô địch liên tiếp năm 2005, 2006, 3 lần đoạt danh hiệu Á quân năm 2003, 2007, 2008 và 1 HCĐ năm 2004. Có thể nói, đây là thời kì vàng son của bầu Thắng, HLV Calisto và đội bóng con cưng của vùng đất Long An Trung dũng - Kiên cường.

GĐTLA vô địch V-League 2006 sau vòng đấu "điện thoại" đầy hấp dẫn.

Để rồi từ 2009, đội bóng mang cái tên Đồng Tâm Long An dần sa sút và đỉnh điểm khi phải xuống hạng sau V-League 2011. Và kể từ đây, bầu Thắng cũng dần xa CLB của mình và đành chứng kiến đội bóng quê nhà tụt dốc không phanh. Để rồi ngày mà ông chính thức ngồi vào ghế Chủ tịch Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) từ tháng 12 năm 2011 thì ĐTLA như con thuyền đắm giữa bão tố phong ba.

Nguồn tài chính suy giảm cùng với việc không thể tìm kiếm HLV phù hợp đã khiến cho ĐTLA đi từ thất bại này đến thất bại khác. Tuy rằng họ đã vô địch giải Hạng Nhất 2012, trở lại V-League 2013 và cũng lại tiếp tục lận đận rồi xuống hạng ở V-League 2017 với bảng thành tích đáng buồn.

Bầu Thắng chung vui cùng HLV Calisto sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2008.

Từ đó ta thấy được bóng đá Long An huy hoàng như thế nào khi có bầu Thắng và điêu tàn ra sau khi ông ra đi. Chưa kể việc HLV Calisto dẫn dắt ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 cũng có sự giúp sức của ông bầu người Long An này. Hình ảnh bầu Thắng và ông thầy người Bồ ôm nhau chạy vòng sân Mỹ Đình vẫn còn in sâu trong tâm trí NHM Việt Nam.

2. NHM Long An chờ ngày về của bầu Thắng

Trước thực trạng CLB Long An thi đấu quá bết bát và xuống hạng ở V-League 2017 vừa qua (với 20 trận thua và 66 lần bị thủng lưới), NHM bóng đá Long An lại mong muốn “cố nhân” Võ Quốc Thắng sẽ quay về tái thiết đội bóng. Đặc biệt là trong bối cảnh doanh nhân 50 tuổi này đang có nguyện vọng rời bỏ chiếc ghế tại VPF.

HLV Minh Phương và các cầu thủ Long An đã có một mùa giải rất đáng quên.

Với kinh nghiệm cũng như khả năng kêu gọi tài trợ của mình, nếu có quay lại CLB Long An, bầu Thắng sẽ biết cách để đưa về sân Tân An những cầu thủ chất lượng cùng với một khoản kinh phí vừa đủ để đưa đội bóng hoạt động manh mẽ hơn. Chưa kể đến sự mát tay của ông cũng có thể giúp các cầu thủ Long An tự tin và an tâm thi đấu.

Dẫu rằng vẫn chỉ là một hy vọng mong manh nhưng NHM bóng đá Long An rất có niềm tin. Vì hiện này ngoài bầu Thắng thì sẽ rất khó tìm được một người đủ uy tín, đam mê và kinh nghiệm làm bóng đá chuyên nghiệp để vực dậy đội bóng trong cơn bĩ cực. Và biết đâu, nếu bầu Thắng quay về CLB Long An ông sẽ đánh thức được “Người khổng lồ” sau gần 10 năm lận đận.

Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 16:00 30/11/2017