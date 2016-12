Ngày 20/12 vừa qua, Hà Nội T&T vừa kỷ niệm 10 năm thành lập CLB và đổi tên thành CLB Hà Nội. Khoác lên mình chiếc áo mới, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thể hiện sự quyết tâm cao, không chỉ ở giải trong nước mà cả giải quốc nội. Trước mắt, đội bóng Thủ đô sẽ có cơ hội cạnh tranh danh hiệu đầu tiên của mùa giải là trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2016 với CLB Than Quảng Ninh.

Than Quảng Ninh và Hà Nội đều mong muốn giành siêu cúp làm cú hích cho mùa giải mới 2017.

Ngoài lợi thế sân nhà, CLB Hà Nội còn được đánh giá cao hơn đối thủ nhờ sở hữu lực lượng đồng đều. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng của bầu Hiển đã nhanh chóng giữ chân những trụ cột Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương, Gonzalo, đồng thời bổ sung nhiều nhân tố trẻ đáng chú ý như tiền đạo Trịnh Duy Long, tuyển thủ U19 Hồ Minh Dĩ,... Sức mạnh đội bóng Thủ đô tăng đáng kể sau khi chiêu mộ thành công tiền vệ Moses từ CLB Kuban Krasnodar.

CLB Hà Nội không có được sự phục vụ của Hoàng Vũ Samson vì lý do sức khỏe, nhưng với những quân bài đang có, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn không quá lo lắng về mặt lực lượng. Đánh giá về trận đấu tới, ông Nghiêm cho hay: “Đối đầu với Than Quảng Ninh luôn rất khó khăn, chúng tôi phải đối đầu với một người rất am hiểu đội bóng là HLV Phan Thanh Hùng. Anh ấy đã có 6 năm làm việc tại đây, tôi luôn xem đó là tấm gương để học hỏi. Mục tiêu của CLB Hà Nội ở trận đấu tới là chiến thắng, nhưng để làm được điều đó sẽ cần đến sự nỗ lực hết mình từ tất cả mọi thành viên trong đội bóng.”

CLB Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn Than Quảng Ninh trận tranh Siêu Cup.

Với Than Quảng Ninh, đội bóng này là cửa dưới nhưng họ lại đang sở hữu HLV Phan Thanh Hùng, người từng có 6 năm dẫn dắt đại diện bóng đá Thủ đô đi đến nhiều thành công. Ông Hùng gia nhập CLB Hà Nội từ năm 2010 đến đầu mùa giải 2016. Ông đã giành chức vô địch V-League 2010 và 2013, Siêu cúp Quốc gia 2010. Gắn bó 6 năm với CLB Hà Nội, HLV Phan Thanh Hùng từng nói rằng sân Hàng Đẫy đã để lại rất nhiều cảm xúc vui trong đời làm huấn luyện của ông.

Về mặt lực lượng, Than Quảng Ninh cũng cho thấy sự đầu tư bài bản cho mùa giải mới. Các nhà ĐKVĐ cúp Quốc gia 2016 chiêu mộ thành công Nguyên Sa, Thanh Hào, Quách Tân, ngoại binh tiền đạo Patiyo, trung vệ Ramon. Những nhân tố này hứa hẹn sẽ giúp Than Quảng Ninh thi đấu ngang ngửa với CLB Hà Nội.

Trận Siêu cúp Quốc gia 2016 được tổ chức vào 16h00 ngày 29/12, trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11 m để xác định đội đoạt Siêu cúp mà không đấu hiệp phụ. Đội vô địch được nhận Cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng 300 triệu đồng, đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên là 10 triệu đồng và cầu thủ hay nhất trận đấu được 10 triệu đồng.

Dự đoán: CLB Hà Nội thắng 3-2

16h00: CLB Hà Nội vs Than Quảng Ninh

Đội hình dự kiến:

CLB Hà Nội: Anh Đức, Đại Đồng, Văn Kiên, Thành Chung, Ngọc Đức, Moses, Văn Quyết, Hùng Dũng, Quang Hải, Thành Lương, Gonzalo

Than Quảng Ninh: Huỳnh Tuấn Linh, Minh Tùng, Thanh Hiền, Huy Cường, Ramon, Nguyên Sa, Quách Tân, Minh Tuấn, Đức Thắng, Xuân Tú, Patiyo.

