03h00 ngày 10/01, Man Utd vs Hull City: Càng đá càng hăng - Bóng Đá

Sân: Old Trafford

Tỉ lệ châu Á: 0.99 - 0:2 1/4 - 0.87

Tỉ lệ châu Âu: 1.16 - 7.00 - 20.00

Martial đang dần lấy lại phong độ.

Đã có thời điểm Man Utd rơi vào khủng hoảng. Cũng có những thống kê chỉ ra rằng, Quỷ đỏ thời Jose Mourinho khởi đầu tệ nhất trong 26 năm qua. Thậm chí, đội chủ Old Trafford thời David Moyes và Louis Van Gaal còn đá tốt hơn Người đặc biệt. Nhưng đó là câu chuyện cách đây hai tháng. Giờ đây, Man Utd đang áp sát top 4. Họ cũng đã lọt vào vòng đấu loại trực tiếp Europa League. Quan trọng nhất, các học trò của chiến lược gia người Bồ đã chơi thứ bóng đá nhuần nhuyễn và thích mắt hơn. Vì lẽ đó, Paul Scholes trong một phát biểu gần đây đã khẳng định: "Man Utd của thời Sir Alex đã trở lại".

Đêm nay, sau khi được nghỉ dưỡng sức ở lượt trận FA Cup cuối tuần qua, cả Zlatan Ibrahimovic và Paul Pogba đều sẽ xỏ giày trở lại. Đây là hai ngòi nổ chính, cũng là nguồn cảm hứng bất tận của các cầu thủ áo đỏ trong những chiến thắng gần đây.

Theo thống kê, "thánh" Ibra đã đóng góp đến gần 20% tổng số bàn thắng mà Quỷ đỏ có được ở mùa giải này. Câu chuyện còn lại của mùa giải là Mourinho liệu sẽ trị căn bệnh phụ thuộc vào tiền đạo người Thụy Điển tốt đến nhường nào.

Trong khi đó, Hull có lẽ không có nhiều tâm trí cho trận đấu ở Capital One Cup. Họ đã thua tới 12/20 trận gần nhất. Trên sân khách, Hull cũng thua tới 8/9 trận gần nhất. Trong đó có rất nhiều thất bại vỡ mặt như 1-6 trước Bournemouth và 1-5 trước Liverpool. Ở giải Ngoại hạng Anh, Hull đang xếp bét bảng với vỏn vẹn 13 điểm/20 vòng. Đêm nay, phải làm khách trên sân Old Trafford quả là một thử thách cực đại với các đội bóng có biệt danh "The Tigers".

Nếu muốn giành chiến thắng, họ nên phòng ngự với số đông, rồi chờ đợi những cơ hội phản công như cách Middlesbrough đã làm và suýt thành công cách đây vài tuần. Khó cho Hull là nếu dốc sức vào trận đấu này, họ sẽ đuối sức trước Bournemouth. Nên nhớ, đoàn quân của ông Eddie Howe vừa cầm chân được Arsenal.

Thống kê thú vị:

Trong 4 trận gần nhất tiếp Hull ở Old Trafford, M.U đều giành chiến thắng và ghi ít nhất 3 bàn/trận.

M.U bất bại 9 trận gần nhất đối đầu với Hull trên mọi đấu trường, trong đó họ giành tới 8 chiến thắng.

13/20 trận gần nhất của cả M.U và Hull luôn có tối thiểu 1 bàn thắng ở hiệp 1.

Thành tích đối đầu:

Phong độ gần đây:

Danh sách chấn thương và thẻ phạt:

Đội hình ra sân dự kiến:

Dự đoán: 4-0

Ngọa Long - Báo Thể thao Việt Nam | 09:30 10/01/2017