U20 Việt Nam "cửa kín then cài", bàn mưu đấu U20 New Zealand

Có mặt tại Hàn Quốc để tác nghiệp về giải đấu, các phóng viên Việt Nam vừa nhận được thông báo sẽ chỉ được phép ghi hình, chụp ảnh 15 phút đầu trong các buổi tập của đội tuyển U20 Việt Nam.

U20 Việt Nam "cửa đóng, then cài" trước trận gặp U20 New Zealand.

Việc HLV Hoàng Anh Tuấn muốn được tập kín vừa tránh lộ bài, vừa muốn các cầu thủ có sự tập trung cao nhất, đặc biệt là trước trận ra quân gặp U20 New Zealand.

Liên quan đến sự chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, trước khi hai đội gặp nhau trên sân bóng tại VCK U20 thế giới, U20 Việt Nam và U20 New Zealand sẽ thường xuyên chạm trán nhau khi được BTC bố trí ở chung một khách sạn.

Bắt đầu từ hôm nay, các đội đến tham dự giải U20 thế giới sẽ được BTC bố trí ăn ở trong những khách sạn tiện nghi của thành phố Cheonan. U20 Việt Nam sẽ trở thành hàng xóm của U20 New Zealand khi hai đội sẽ cùng ở tại khách sạn On City.

Đại diện khách sạn này cho biết, hai tầng nơi U20 Việt Nam, U20 New Zealand ở sẽ không có khách lạ nào được đến thuê. Trước khi hai đội bóng có mặt tại khách sạn, các công tác về kiểm tra an ninh, an toàn thực phẩm và nhiều điều kiện khác đã được BTC làm rất kỹ.

Khách sạn trú quân của U20 Việt Nam tại Cheonan.

Theo khảo sát của các phóng viên Việt Nam có mặt tại Hàn Quốc để tác nghiệp về giải đấu, điều kiện ăn ở tại khách sạn On City rất tốt, giá thuê phòng dao động từ 2,5 đến 5 triệu đồng.

Liên quan đến sự chuẩn bị của U20 Việt Nam, trước khi chia tay trung tâm thể thao Mokpo, HLV Hoàng Anh Tuấn và toàn đội đã có cuộc họp kéo dài tới 2 tiếng đồng hồ.

Ngoài việc rút kinh nghiệm về chuyên môn, HLV người Khánh Hòa chia sẻ rất nhiều về những chấn thương ở đội tuyển, khiến một số trụ cột phải chia tay giấc mơ U20 thế giới.

HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, từ nay tới trận ra quân còn 4 ngày nữa nên tất cả các cầu thủ cần thể hiện sự tập trung cao nhất.

Đ.N-Nhung Trần | 14:17 19/05/2017