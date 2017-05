U20 Honduras cử người do thám U20 Việt Nam

Truyền thông U20 Honduras cho rằng đội bóng nước này buông xuôi trước trận gặp U20 Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế trên đất Hàn Quốc lại không như vậy. Ban huấn luyện và cầu thủ U20 Honduras có những tính toán chi tiết nhằm chuẩn bị cho trận đấu với U20 Việt Nam chiều nay (13h ngày 28/5, theo giờ Việt Nam).

Cụ thể, phóng viên bắt gặp trợ lý của HLV Tabora dùng máy quay mini ngồi trên khán đài ghi hình trận đấu của U20 Việt Nam - U20 Pháp hôm 25/5.

Thành viên ban huấn luyện U20 Honduras đang ghi hình trận đấu U20 Việt Nam vs U20 Pháp. Tuy nhiên, ông từ chối phỏng vấn, không chia sẻ danh tính và sau đó đề nghị lực lượng an ninh ngăn phóng viên tiếp cận khu vực này.

Vì vấn đề bản quyền truyền hình tại FIFA U20 World Cup rất gắt gao, nên HLV trưởng U20 Honduras muốn có tư liệu riêng để phân tích chiến thuật của đối thủ. Hơn nữa, góc quay của các kênh truyền hình đôi khi là góc cận cảnh, không có toàn cảnh để quan sát chiến thuật của U20 Việt Nam.

Đây là lý do HLV Tabora của Honduras yêu cầu trợ lý dùng máy quay du lịch (FIFA không cho phép sử dụng máy quay chuyên nghiệp) ghi hình lại trận đấu của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Trong ngày đầu tiên tới Jeonju chuẩn bị cho trận đấu gặp U20 Việt Nam, Ban tổ chức bố trí 2 đội ở cùng khách sạn Ramada. HLV Tabora bất ngờ hủy lịch tập chiều 26/5. Ông cho các cầu thủ U20 Honduras đi mua sắm, dạo phố đúng giờ U20 Việt Nam lên xe di chuyển ra sân tập.

HLV trưởng Tabora có những tính toán kỹ lưỡng trước trận gặp U20 Việt Nam. Ông nghiên cứu sa bàn chiến thuật khá lâu trước khi triển khai buổi tập cho U20 Honduras.

Sau khi nghỉ ngơi trọn vẹn ngày 26/5, Ban huấn luyện U20 Honduras đăng ký cho học trò tập lúc... 12h ngày 27/5. HLV Tabora yêu cầu FIFA cử lực lượng an ninh để đảm bảo tính chất của một buổi tập kín. Rõ ràng, đội bóng từng 6 lần dự FIFA U20 World Cup muốn các học trò làm quen với nắng nóng bởi trận U20 Honduras vs U20 Việt Nam diễn ra sớm hơn 2 tiếng so với các trận đấu đã qua tại vòng bảng.

Đội bóng của HLV Carlos Tabora vẫn còn cửa đi tiếp nếu thắng đậm U20 Việt Nam chiều 28/5 và kết quả trận đấu các bảng khác diễn ra thuận lợi cho họ. Jorge Alvarez cùng đồng đội sẽ quyết tâm thi đấu cao nhất và mong chờ điều kỳ diệu.

Đây là lần thứ 7, U20 Honduras góp mặt ở U20 World Cup. 6 lần trước, họ đều chia tay ngay sau vòng bảng. Trước khi sang Hàn Quốc, thầy trò HLV Tabora rất tự tin sẽ phá dớp. Tổng thống của Honduras đã tổ chức một buổi lễ để động viên đội bóng nhưng các cầu thủ đã không đáp ứng được sự kỳ vọng.

HLV Tabora cho các học trò tập từ 10h tới 12h để quen với thời tiết nắng nóng khi thi đấu trận U20 Việt Nam vs U20 Honduras.

Bảng xếp hạng FIFA U20 World Cup trước lượt đấu cuối cùng chiều 28/5.

