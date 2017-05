U17 HAGL thắng đậm trong ngày khai mạc vòng loại U17 Quốc gia 2017

Mùa giải năm nay, giải đấu thu hút sự tham dự của 23 đội bóng U17 đến từ các CLB chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp, các tỉnh, thành, ngành và các trung tâm đào tạo trong cả nước. Các đội tham dự vòng loại được BTC chia thành 4 bảng:

Đại diện chủ nhà HAGL tặng hoa cho các đội bóng và trọng tài trong ngày khai mạc vòng loại.

Bảng A: do Đoàn bóng đá Huế đăng cai tổ chức, gồm 6 Đội: Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Công An Nhân Dân, Viettel, Quảng Ninh, Hải Phòng.

Bảng B: Do Công ty cổ phần Sông Lam Nghệ An đăng cai tổ chức gồm 05 đội: Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, FLC Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Nam Định.

Bảng C: Do Công ty cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai đăng cai tổ chức gồm 06 đội: Hoàng Anh Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Định, Lâm Đồng.

Bảng D: do Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) đăng cai tổ chức, gồm 6 Đội: PVF, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ.

Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Chọn 4 đội xếp thứ Nhất, 4 đội xếp thứ Nhì và 3 đội xếp thứ Ba có điểm và các chỉ số cao hơn ở bốn bảng vào VCK. 12 vượt qua vòng loại được chia thành 2 nhóm A và B, 6 đội một nhóm thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi nhóm để tính điểm, xếp hạng. Chọn 2 đội đứng đầu mỗi nhóm vào thi đấu bán kết, chung kết.

Vòng chung kết U17 Quốc gia 2017 sẽ được diễn ra vào tháng 7 tới tại sân vận động Thống Nhất, TP. HCM.

U17 HAGL (áo trắng) đã vượt qua U17 Bình Định với tỉ số 4-1.

Ở lượt trận đầu tiên, các đội được đánh giá cao như CAND, Hà Nội FC, Viettel, SHB Đà Nẵng, Lâm Đồng, Long An hay PVF đều dành chiến thắng trước những đối thủ của mình. Đáng chú ý nhất là trận thắng tưng bừng của U17 HAGL trước U17 Bình Đình khi “đàn em Công Phượng” đã nã đến 4 bàn vào lưới đội bóng trẻ đất Võ.

Bên cạnh đó, U17 SLNA dù có lợi thế sân nhà cũng không thể giành được chiến thắng trước U17 Hà Tĩnh khi để cầm chân với tỉ số hòa 1-1. Còn lại U17 Khánh Hòa đã bất ngờ thất bại trước U17 Đắk Lắk dù đội bóng phố Biển đã vươn lên dẫn trước ở hiệp 1.

Viết Định - Thể thao Việt Nam | 19:45 26/05/2017