Tuấn Anh trở lại, mong đợi điều gì?

Sau thời gian dài dưỡng thương, hẳn tiền vệ tài hoa phố núi khá nóng lòng ngày trở lại sân cỏ. Với thực trạng lực lượng gặp nhiều tổn thất, đã đến lúc Tuấn Anh lên tiếng, có thể chuyến làm khách tại Cẩm Phả sẽ là cuộc chạy đà cho hành trình tìm lại chính mình của Tuấn Anh.

Với chấn thương gặp phải trước thềm AFF 2016, Tuấn Anh gặp khá nhiều khó khăn cho việc chữa trị và phục hồi. Sau chuỗi ngày dài phải xa rời trái bóng, tập làm quen với phòng Gym và các phương pháp trị liệu chắc hẳn cảm giác thèm trái bóng cùng không khí sôi động tại SVĐ của chàng tiền vệ này là lớn như thế nào?

Ánh mắt đăm chiêu Tuấn Anh dõi theo từng bước chạy của đồng đội trên sân phần nào thể hiện được khao khát cống hiến ở chính mình. Ảnh: Duy Anh.

Khi những đồng đội cùng trang lứa của mình như Công Phượng, Văn Toàn, Đông Triều…., mặc sức tung hoành cùng HAGL qua 12 vòng đấu tại V-League, ngồi trong “cabin” với cái đầu gối được băng kín hẳn Tuấn Anh không khỏi chạnh lòng. Lao vào luyện tập với những giáo án khắt khe, cẩn trọng với từng pha chạm bóng đầu tiên, Tuấn Anh hiểu rằng sự có mặt của mình lúc này trong đội hình là cần thiết hơn bao giờ hết.

Hiện tại đội khách HAGL đang gặp vô vàn khó khăn cho chuyến làm khách trước Than Quảng Ninh. Tâm lý của các cầu thủ hẳn vẫn còn bị đè nặng bởi trận thua FLC Thanh Hóa ở vòng đấu trước. A Hoàng, Văn Thanh vắng mặt vì lý do thẻ phạt, khả năng ra sân của Văn Toàn còn bỏ ngỏ. Ở chiều ngược lại Than Quảng Ninh đang rất sung sức khi đón hàng loạt trụ cột trở lại sau chấn thương như Thanh Hiền hay Huy Hùng, cùng với đó Minh Tuấn và Tuấn Linh đã lấy lại thể lực tốt nhất. Quyết tâm giành 3 điểm để cạnh ngôi đầu bảng được HLV Phan Thanh Hùng đề ra, và nhiệm vụ đánh bại HAGL là bắt buộc với Than Quảng Ninh lúc này.

Sự toan tính của thuyền trưởng HAGL Nguyễn Quốc Tuấn sẽ được thể hiện ở trận đấu cuối của giai đoạn lượt đi. Hơn ai hết, ông Tuấn hiểu được sự cơ động của Tuấn Anh, khi tiền vệ này có thể chơi ở cả vị trí tiền vệ trung tâm và hậu vệ. “Những vòng cuối tại V-League 2014, khi lực lượng sứt mẻ, tôi đã đưa Tuấn Anh về đá nơi hàng hậu vệ, nhiều người nói ra nói vào. Nhưng ai cũng thấy màn trình diễn đẳng cấp của Tuấn Anh đã phần nào góp phần giúp HAGL trụ hạng thành công tại mùa giải đó,” HLV Quốc Tuấn chia sẻ.

Tuấn Anh luôn được sự giám sát chặt chẽ bởi trợ lý Dương Minh Ninh trong mỗi buổi tập. Ảnh: Duy Anh.

Tuy nhiên, chấn thương cũng vừa mới lành, chưa ai dám bảo đảm Tuấn Anh sẽ đủ thể lực 100% cho 90 phút cam go này. Với những dự định lâu dài, hẳn Nguyễn Quốc Tuấn cùng ban huấn luyện HAGL sẽ phải cân nhắc rất nhiều cho sự trở lại của tiền vệ con cưng này!

Không chi có HAGL đang thật sự cân nhắc việc Tuấn Anh trở lại, ở U22 Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng đang cực kỳ mong đợi "chàng nhô" tái xuất. Nhưng ra sân ở thời điểm nào để Tuấn Anh có thể lấy lại được phong độ, không ảnh hưởng tái phát chấn thương và cống hiến hết mình cho SEA Games 2017 là điều mà ban huấn luyện HAGL cần cân nhắc.

Duy Anh - Thể thao Việt Nam | 11:00 14/04/2017