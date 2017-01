Trước ngày trở lại, Serie A và những điểm nhấn - Bóng Đá

Juventus vẫn thống trị tuyệt đối

Vẫn như những mùa giải gần đây, Juventus dường như không có đối thủ trong cuộc đua tại giải quốc nội. Sau 18 vòng đấu đầu tiên tại Serie A, Juventus tuy đang đá ít hơn các đội còn lại 1 trận (vì bận tham dự trận siêu cúp Ittalia), nhưng vẫn đang có được một khoảng cách rất an toàn trên ngôi đầu. Cụ thể lúc này Bà Đầm Già đang hơn đội bóng xếp thứ 2 là AS Roma tới 4 điểm, và 7 điểm so với đội bóng xếp thứ 3 là Napoli.

AS Rona vẫn chỉ là cái đuôi

Nếu Napoli vẫn cứ âm thầm xây dựng đội bóng và chờ đợi ngày Juventus sa sút, thì AS Roma vẫn luôn tỏ ra vô cùng hùng hổ, đầy tự tin trước khả năng lật đổ sự thống trị của Bà Đầm Già. Tuy nhiên như đã đề cập ở trên, Bầy Sói thành Rome hiện vẫn chưa thể thoát khỏi vai trò 'cái đuôi' của Juventus. Theo một số nguồn tin tại Italia cho biết, HLV Spalletti sẽ nhận lấy thông báo sa thải từ đội bóng nếu như không thể giúp Giallorossi giành Scudetto trong mùa giải năm nay, và khả năng việc xảy ra điều này dường như là rất cao.

Milano và những tông màu trái ngược

Thành Milano thời điểm hiện tại đang tồn tại hai tông màu hết sức đối lập giữa Inter Milan và AC Milan. Đó là tông màu u ám của Inter, và một tông màu đầy rực rỡ hoàn toàn đối lập của AC Milan. Với Inter, dù đang nhận được rất nhiều tiền đầu tư từ các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, nhưng Nerazzurri vẫn đang loay hoay trong việc tìm cho mình một con đường, tìm cho mình một phương thức để xây dựng đội bóng, để rồi giờ đây đội bóng từng làm nên cú ăn 3 lịch sử trong năm 2010 vẫn đang loay hoay trong muôn vàn khó khăn.

Trong đó với AC Milan, một đội bóng đúng nghĩa không có tiền (hiện chẳng có được một đồng để chiêu mộ tân binh trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm nay) thì lại đang cho thấy rất nhiều mặt tích cực. Không có tiền chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu thế giới, Rossoneri đã quyết định chọn phương án sử dụng những cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo và một vài cầu thủ bản địa giá rẻ. Hướng đi này dù chưa thể giúp Milan cạnh tranh ngay với Juventus trong cuộc đua giành Scudetto mùa này, nhưng những ánh sáng ấm áp đầu tiên cũng đã bắt đầu xuất hiện tại San Siro. Mới đây, Milan cũng đã chính thức có được danh hiệu đầu tiên sau 5 năm chờ đợi, đó chính là khi họ đánh bại Juventus trong trận tranh siêu cúp Italia diễn ra vào tháng 12 vừa qua.

Lazio và luồng gió mới từ Inzaghi

Ngoài AC Milan, Lazio cũng là một bất ngờ tương đối thú vị trong mùa giải năm nay. Nhờ luồng gió mới được thổi từ tân thuyền trưởng Simone Inzaghi, Đại Bàng Xanh thành Rome đã dần tìm lại cảm giác tung đôi cánh tung hoành tại Serie A một lần nữa. Giờ đây với 34 điểm sau 18 vòng đấu và chỉ còn kém Napoli (đứng thứ 3 trên BXH) đúng 1 điểm, Lazio đã phần nào cho thấy hình ảnh của một ứng viên sáng giá cho một vị trí trong top 3 mùa này.

