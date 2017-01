TP.HCM thiệt quân trước trận Derby Sài thành

Tiền vệ Anh Tài và tiền đạo Tuấn Anh nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận derby Sài thành chiều nay. Ảnh: Đình Viên.

Theo đó, cầu thủ tiền vệ Nguyễn Anh Tài, người được HLV Alain Antoine Fiard sử dụng đá chính trong hai trận đấu liên tiếp gặp Quảng Nam FC và Than Quảng Ninh đang không có được thể lực tốt nhất, nhiều khả năng chân sút trẻ thuộc lò đạo tạo bóng đá TP.HCM sẽ vắng mặt trận Derby chiều nay gặp Sài Gòn FC.

Lý do mà Anh Tài không thể tập cùng đồng đội hai ngày nay là do tiền vệ 21 tuổi này bị sốt, do việc thay đổi khí hậu giữa hai miền Bắc – Nam khi đội nhà di chuyển từ Quảng Ninh vào TP.HCM. Nhiều khả năng Anh Tài sẽ vắng mặt trong trận đấu chiều nay khi TP.HCM đôi đầu với CLB Sài Gòn FC, đây sẽ là bất lợi khá lớn cho HLV Alain Antoine Fiard, bởi thực tế ngoài sức trẻ và sự nhiệt huyết trên sân, dấu ấn về chuyên môn của Anh Tài đã thuyết phục được ông thầy người Pháp.

Tuấn Anh (giữa) vẫn chưa thể ra sân trong màu áo CLB TP.HCM ở V-League 2017. Ảnh: Đình Viên.

Đến thời điểm hiện tại, CLB TP.HCM không chỉ thiếu vắng mình Anh Tài trong các buổi tập gần đây. Tiền đạo chủ lực của đội bóng này mùa giải 2016 là Nguyễn Tuấn Anh, người ghi đến 9 bàn thắng và giành danh hiệu vua phá lưới 2016 khả năng tiếp tục vắng mặt ở trận đấu tới đây là rất cao. Thực tế, trước đó, Tuấn Anh đã có thể tập luyện cùng đồng đội, thế nhưng trong buổi tập chiều 16/1, sau một pha tranh cướp bóng, chấn thương cơ háng của tiền đạo này lại tái phát.

Như vậy, sau hai vòng đấu ở V-League 2017, CLB TP.HCM mới chỉ có được 1 điểm và 1 bàn thắng, điều này cho thấy hiệu suất ghi bàn của các học trò HLV Alain Antoine Fiard đang rất thiếu thuyết phục. Vậy nên, chiều nay ở trận đấu trực tiếp với đội bóng cùng thành phố như Sài Gòn FC, mục tiêu của CLB TP.HCM hướng đến 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, quan trọng hơn nữa là mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá thành phố mang tên Bác.

Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 08:00 18/01/2017