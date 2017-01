Thêm nguồn tin khẳng định Griezmann đến Man Utd

Griezmann đang là mục tiêu của Manchester United

Sau khi tờ Independent - một tờ báo có khá nhiều nguồn tin uy tín về chuyển nhượng khẳng định Man United đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Atletico Madrid, Antoine Griezmann, Sky Sports lên tiếng phủ nhận thông tin này, và tin rằng, Antoine Griezmann hiển nhiên là mục tiêu chiêu mộ số 1 của Manchester United. Tuy nhiên, cho đến lúc này vẫn chưa có bất cứ thỏa thuận nào được thống nhất.

Các nguồn tin của Sky Sports cũng cho biết thêm, Atletico Madrid vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Manchester United, và sẽ chỉ bắt đầu đàm phán với bất kỳ câu lạc bộ nào muốn có Griezmann vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Điều này thoạt trông có vẻ khá hợp lý, nếu biết hợp đồng hiện tại của Griezmann với Atletico Madrid có thời hạn tới năm 2021 cùng điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 86 triệu bảng.

Nhưng, các cổ động viên Manchester United có lý do để lạc quan, vì theo các thông tin mới nhất mà nhà báo James Ducker của Telegraph có được, Antoine Griezmann sẽ rời Atletico Madrid vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Các nguồn tin mà nhà báo này có được cũng cho biết thêm, đội chủ sân Old Trafford đã sẵn sàng chi số tiền 86 triệu bảng (tương đương 100 triệu euro) để giải phóng hợp đồng của Griezmann. Điều này khiến Atletico Madrid rất khó có thể can thiệp, khi mà cầu thủ muốn ra đi trong yên bình.

Thêm thông tin từ Telegraph khiến nhiều chuyên gia bóng đá khẳng định, việc Griezmann rời Atletico Madrid là điều chắc chắn, và Manchester United dĩ nhiên là điểm đến có khả năng cao nhất. Tuy nhiên nếu Chelsea hay Manchester United cố 'lật kèo', mọi chuyện cũng rất khó nói trước.

NT - Thể Thao Việt Nam | 07:00 20/01/2017