SỐC: Pogba, Neymar OUT khỏi ĐHTB của FIFA - Bóng Đá

Cụ thể, tờ Goal vừa đưa tin khẳng định, Paul Pogba đã bị loại khỏi đội hình xuất sắc nhất năm 2016 do FIFA và FIFpro (Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới) bình chọn. Chưa dừng lại ở đó, thủ thành Gianluigi Buffon cũng không có tên dù trải qua một mùa giải xuất sắc trong màu áo Juventus.

Pogba vắng mặt.

Với Paul Pogba, việc cầu thủ này vắng mặt là một sự đáng tiếc. Theo đó, Pogba có màn trình diễn khá ấn tượng trong năm 2016 khi đoạt cú đúp quốc nội cùng Juventus (Serie A, Coppa Italia) cũng như danh hiệu Á quân EURO 2016 với ĐT Pháp. Như vậy, đây là một bước thụt lùi của Pogba so với năm ngoái.

Ngoài Pogba, Buffon, cả Neymar cũng bị ngó lơ. Điều này gây ra không ít tranh cãi bởi trong năm 2016, Neymar thi đấu ổn định, đoạt 2 danh hiệu cùng Barcelona và nhất là dẫn dắt Brazil giành chiếc Huy chương Vàng Olympic Rio 2016. Sở dĩ Neymar không có tên là bởi anh không thể vượt qua được phiếu bầu của 3 tiền đạo khác.

Như mọi năm, đội hình xuất sắc nhất năm 2016 sẽ được công bố trong buổi lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016 (hay còn gọi là 'The best'). Lionel Messi, Antoine Griezmann và Cristiano Ronaldo là 3 ứng cử viên số 1 cho danh hiệu này. Nhiều khả năng, Ronaldo sẽ được xướng tên. Trước đó, siêu sao người Bồ đã chính thức giành giải Ballon d'Or do tạp chí France Football bầu chọn.

Đội hình tiêu biểu năm 2015: Manuel Neuer; Dani Alves, Sergio Ramos, Thiago Silva, Marcelo; Paul Pogba, Luka Modric, Andres Iniesta; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar.

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 23:23 09/01/2017