So sánh 39 trận bất bại của Barca và Real: Ai vượt trội hơn?

Chưa bao giờ hai đội bóng Tây Ban Nha lại trải qua một chuỗi thành tích "khủng" đến như thế. 39 trận bất bại của Barcelona trong mùa giải 2015/16 đã chính thức bị Real Madrid san bằng sau thắng lợi trước Granada vào thứ 7 tuần trước.

Thống kê của Goal và Opta về chuỗi trận bất bại của hai gã khổng lồ.

Tháng 10 năm 2015, Barca chịu thất bại 1-2 trước Sevilla. Sau trận thua đó, thầy trò Luis Enrique đã không chịu thêm bất kì lần nếm "trái đắng" nào nữa đến khi bị chính Real đánh bại trong trận El Clasico vào tháng 4. Thành tích của Barca đáng nể hơn khi nó xảy ra chỉ trong vỏn vẹn 1 mùa giải. Trong khi đó với Real là 2 mùa giải liên tiếp. Điều này tương tự với kỉ lục 14 trận bất bại của Arsenal trong 2 mùa xém chút bị Chelsea san bằng tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Thống kê cho thấy trong 39 trận bất bại của mình, Barca thắng đến 32 lần và bị cầm hoà 7 trận. Trong khi đó, Real chỉ thắng 30 trận và hoà đến 9. Thành tích ghi bàn của đội bóng xứ Catalan cũng vượt trội hơn (122 bàn so với 112 bàn). Ngoài ra, Barca cũng để thủng lưới ít hơn Real (23 bàn so với 36 bàn).

Chuỗi trận bất bại của Barca có phần thuyết phục hơn.

Một thống kê khác chỉ ra rằng Barca có số lần giữ sạch lưới nhiều hơn Real (19 lần so với 14 lần). Tuy nhiên, đội chủ sân Nou Camp lại tỏ ra lép vế khi số cầu thủ ghi bàn của Real vượt trội hơn so với Barca (22 người so với 12). Cùng với đó, thành tích của Real cũng kéo dài hơn so với Barca (276 ngày so với 182 ngày) nhưng đó chỉ là do đội bóng của HLV Zinedine Zidane trải qua cả kì nghỉ Hè lẫn Đông.

Trong số 39 trận bất bại của Real, Lucas Vazquez bất ngờ là cầu thủ xuất hiện nhiều lần nhất (32 lần). Trong khi đó bên phía Barca là tiền vệ Ivan Rakitic (34 lần). Trong chuỗi thành tích "khủng" đó, Luis Suarez dẫn đầu danh sách ghi bàn của Barca với 37 bàn thắng, hơn Lionel Messi đến 6 bàn. Cái tên này bên phía Real là Cristiano Ronaldo với 26 pha lập công, đứng sau tiền đạo người Bồ Đào Nha là Karim Benzema (14 bàn).

Chiêm ngưỡng tài săn bàn của Suarez mùa trước:

Nói về tầm ảnh hưởng của hai hàng công mạnh nhất thế giới BBC (Benzema - Bale - Cristiano Ronaldo) và MSN (Messi - Suarez- Neymar), bên phía đội chủ sân Nou Camp vượt trội hơn hoàn toàn. MSN đóng góp đến 74.6% số bàn thắng, trong khi con số này ở bộ ba BBC chỉ là 45.5%.

Xét về những thống kê nói trên, chuỗi trận bất bại của Barca tỏ ra thuyết phục hơn khi đội bóng xứ Catalan vừa ghi được nhiều bàn thắng, để thủng lưới ít và cũng thắng nhiều trận hơn so với Real. Tuy nhiên, điều quan trọng là việc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tràn trề cơ hội phá nâng chuỗi trận bất bại của mình lên con số 40 nếu không thua trong trận lượt về Cúp Nhà Vua gặp Sevilla (lượt đi thắng 3-0) vào thứ 5 tuần này. Sau đó, Real lại tiếp tục gặp lại Sevilla, cùng với đó là đối đầu Malaga, Real Sociedad và Celta Vigo tại La Liga.

Dù vậy, Real tràn trề cơ hội phá kỉ lục.

Tất nhiên, những thống kê nói trên chỉ mang tính chất tham khảo. Chuỗi trận thắng của cả hai sẽ không có ý nghĩa nếu cuối mùa họ không thể giành được chức vô địch.

Trần Duy - Thể thao Việt Nam | 10:00 09/01/2017