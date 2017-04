Sợ bị tấn công, cầu thủ Thanh Hóa không dám rời khách sạn

"Sau trận đấu, CĐV Gia Lai vây quanh xe chở cầu thủ Thanh Hóa. Tuy nhiên, may mắn là lực lượng cơ động phản ứng kịp thời nên toàn đội lên xe và trở về khách sạn an toàn," hậu vệ Mai Tiến Thành của đội bóng xứ Thanh chia sẻ.

Lo lắng vì sợ bị CĐV tấn công, sau khi dùng bữa tối, ban huấn luyện yêu cầu toàn đội không ra khỏi khách sạn để đảm bảo an toàn. Ngày mai (9/4), đội khách sẽ nhờ lực lượng an ninh bảo vệ trên đường di chuyển ra sân bay trở về Thanh Hóa, nhằm chuẩn bị cho cuộc so tài với Sài Gòn FC trên sân nhà vào 15/4 tới.

"CĐV Gia Lai chỉ phản ứng quyết liệt với tổ trọng tài, còn cầu thủ đội khách thì họ khá kiềm chế, may mắn chúng tôi không ai gặp phải xây xát gì," hậu vệ sinh năm 1986 nói.

Cầu thủ Thanh Hóa chỉ ăn mừng chiến thắng trong khuôn viên khách sạn T.X.

Sau trận đấu, trọng tài chính Trần Xuân Nguyện cùng các cộng sự đã có một phen hốt hoảng khi bị CĐV HAGL tấn công trong đường hầm. CĐV này đã nổi giận sau khi đội nhà thua ngược Thanh Hóa với tỷ số 2-3.

Rất may là ngay khi CĐV quá khích lao vào đòi đánh các trọng tài thì lực lượng an ninh xuất hiện kịp, trước khi khống chế giải nguy cho các Vua áo đen.

Về diễn biến trận đấu, khi cuộc so tài HAGL vs Thanh Hóa trên sân Pleiku bước sang phút 90, tiền đạo Uche có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cho đội bóng xứ Thanh. Lúc này cầu thủ và thành viên ban huấn luyện HAGL phản ứng dữ dội vì cho rằng ngoại binh của Thanh Hóa đã rơi vào thế việt vị.

CĐV Hoàng Anh Gia Lai ném túi nước đá vào trọng tài: Quá bức xúc sau trận thua của đội nhà trước CLB Thanh Hóa, nhiều CĐV Hoàng Anh Gia Lai đã không giữ được bình tĩnh, một số đã ném chai nước và túi nước đá về phía vị vua áo đen.

Đánh rơi 3 điểm trên sân nhà dù trước đó HAGL dẫn trước 2-0, Trưởng đoàn bóng đá HAGL - ông Nguyễn Tấn Anh đã chạy vào sân phản ứng trọng tài. Sau khi lực lượng an ninh ổn định tình hình, trọng tài Xuân Nguyện vẫn công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 và cho HAGL hưởng quả giao bóng ở khu vực giữa sân.

Tuy nhiên, kịch tính xảy ra khi Văn Thanh và các đồng đội tỏ thái độ không phục với quyết định của trọng tài. Cầu thủ số 17 đá bóng lên khán đài. Sau đó, anh cùng các đồng đội HAGL phản ứng, dừng thi đấu trong vài phút.

Sau khi được tổ trọng tài và ban huấn luyện động viên, trận đấu tiếp tục diễn ra và CLB Thanh Hóa hoàn tất cú ngược dòng với chiến thắng 3-2 trên sân khách Pleiku.

Tình huống trọng tài bẻ còi không công nhận bàn thắng của Văn Thanh: Cho rằng Văn Thanh đã ghi bàn ở thế việt vị, tổ trọng tài đã quyết định không công nhận bàn thắng của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.

Hà Giang | 01:20 09/04/2017