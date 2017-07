Rooney nói gì sau trận "tịt ngòi" trước đối thủ vô danh?

Rạng sáng nay (28/07), Wayne Rooney đã có trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo Everton khi đối đầu với đại diện đến từ Slovakia - Ruzomberok, thuộc khuôn khổ vòng sơ loại thứ 3 của Europa League.

Wayne Rooney cảm thấy hài lòng về màn trình diễn của bản thân cũng như toàn đội trước CLB Ruzomberok.

Dù thi đấu rất nỗ lực song cựu tiền đạo của Manchester United vẫn không thể một lần ghi tên mình lên bảng điện tử. Và phải nhờ đến bàn thắng đầy may mắn ở phút 64 do công của Baines, "The Toffees" mới có thể giành chiến thắng tối thiểu ở trận lượt đi.

Chia sẻ cảm giác trong lần đầu tiên trở lại Goodison Park, "gã Sherk" cho hay: "Trận đấu này là điều tôi cực kỳ mong đợi trong vài tuần gần đây. Thật tuyệt vời khi trở lại Goodison Park với màu áo xanh quen thuộc, một cảm giác tuyệt vời. Đây là một trận đấu quan trọng với đội bóng nên tôi đã dẹp cảm xúc của mình sang một bên và bây giờ, tôi có thể tập trung hơn vào việc thi đấu trong những tuần tới."

Bên cạnh đó, chân sút 31 tuổi tỏ ra bình thản dù "tịt ngòi" trước đội bóng vô danh của Slovakia. "Điều quan trọng nhất là đội bóng đã giành được chiến thắng và giữ sạch lưới. Việc đạt mục tiều đề ra khi chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và kiểm soát trận đấu theo ý mình," Rooney chia sẻ.

HLV trưởng Ronald Koeman cũng tỏ ra hài lòng về cựu cầu thủ Quỷ đỏ: “Rooney đã thi đấu rất tốt. Việc thi đấu trong tình cảnh bị bao vây bởi rất đông hậu vệ đối phương là một điều khó khăn. Những pha chạm bóng bước một của Rooney là khá tốt. Với sự góp mặt của Sandro Ramirez, cậu ấy được chơi tự do hơn và đội bóng bắt đầu có nhiều pha tấn công tốc độ hơn và điều này đã mang lại hiệu quả."

Bảo Bảo - Thể Thao Việt Nam | 12:00 28/07/2017