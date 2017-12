Ronaldo giành Quả bóng vàng: Anh có... buồn không? - Bóng Đá

Trước khi Gala trao giải Quả bóng vàng diễn ra, tạp chí Four Four Two đã có bài viết khá dài lý giải vì sao Lionel Messi mới xứng đáng nhận Quả bóng vàng hơn Cristiano Ronaldo. Họ đưa ra rất nhiều lý lẽ cho rằng CR7 không xứng đáng một chút nào nếu ôm trong tay danh hiệu này.

Ronaldo nhận Quả bóng vàng thứ 5 trong sự nghiệp.

Sau đó trang Goal.com cũng đưa ra nhiều lập luận bảy tỏ sự phản đối danh hiệu của siêu sao người Bồ Đào Nha sau khi có kết quả giải thưởng. Ngoài ra có rất nhiều trang tin thể thao của thế giới đều tỏ thái độ không mấy hài lòng với danh hiệu mà Ronaldo nhận năm nay.

Cụ thể trang Soccerladuma của Nam Phi đã giật dòng Tít lớn: "'Cristiano Ronaldo không xứng đáng với Quả bóng vàng!" Hay trên trang web Quora cũng đăng một bài phân tích lớn về việc CR7 thắng giải thưởng này với tiêu đề: "Vì sao Ronaldo không xứng đáng?" Sau câu hỏi ấy là hàng loạt những luận cứ lý giải. Họ xâu chuỗi từ những chấn thương đến từng trận đấu anh không góp mặt tại Real Madrid.

Thậm chí trang web Sportskeeda còn đề ra 5 cái tên khác xứng đáng nhận giải thưởng này hơn CR7. Câu hỏi được đặt ra sau tất cả: Họ làm điều đó có tác dụng gì?

Có xứng đáng hay không hoặc các chuyên gia bình luận bóng đá hàng đầu muốn đề cử ai giành Quả bóng vàng thì họ đều đã nói cụ thể trong những bài bình luận cỡ lớn ấy rồi. Nhưng có một điều họ không thể thay đổi đó chính là danh hiệu trao rồi có nói nhièu hơn nữa thì cũng đâu làm được gì. Không phục thì thôi chứ biết sao!

Giá trị cầu thủ được đo bằng sự công hiến chứ không phải danh hiệu.

Sao chúng ta không nhìn vấn đề này mà mở lòng ra một chút. Bất cứ một danh hiệu nào dù nhỏ hay lớn hoặc thậm chí "hữu danh vô thực" thì đó cũng là một danh hiệu. Nếu người nhận không "mua" giải hoặc dùng bất cứ thủ đoạn để đạt được thì tất cả mọi phần thưởng ấy đều đáng trân quý cả.

Ronaldo hay Messi hoặc Neymar thì họ cũng đều đã cố gắng rất nhiều để có được sự nghiệp vang dội như ngày hôm nay. Mỗi người có một mục tiêu riêng và cách thức nỗ lực khác nhau. Suy cho cùng danh hiệu lớn đến đâu cũng chỉ là một vật thể cầm được trên tay.

Nếu cầm được thì buông được. Chẳng có gì ý nghĩa bằng sự nỗ lực và phong thái thi đấu nghiêm túc trên sân cỏ của một cầu thủ cả. Chung quy điều quan trọng nhất của nghề quần đùi áo số là cống hiến bằng những đường bóng đẹp mắt và cháy hết mình khi có mặt trên sân.

Họ thành công vì bạn đã từng thức hết đêm để "cháy" cùng họ, chỉ đơn giản thế thôi!

Giải thưởng cao quý nhất với những người làm nghề bóng đá chính là sự công nhận từ khán giả. Họ đến sân để xem, vẽ băng rôn để cỗ vũ thậm chí là bất mãn chỉ trích. Bởi khi họ có theo dõi một ngôi sao mới biết anh ta sa sút thế nào để chê bai và cũng vì vẫn còn yêu cầu thủ ấy mới phải buông lời chỉ trích.

Đó là món quà vô giá của người làm nghề chứ không phải Quả bóng vàng hay Vua phá lưới gì cả. Sự đau đớn nhất của một cầu thủ là không ai xem anh ta đá nữa, mọi người quay lưng. Chứ không phải mất một Quả bóng vàng mà khiến ai đó suy sụp đến bỏ nghề cả đâu.

Cuối cùng nếu hỏi Ronaldo anh có buồn không khi nhận quá nhiều ý kiến trái chiều ngày hôm nay về danh hiệu. Có lẽ CR7 còn cảm ơn những cây bút đã chỉ trích anh nhiều nữa là đằng khác. Bởi sức nóng của anh rõ ràng vẫn lớn lắm. Họ đi tìm hết những thứ "không xứng đáng" về anh để nói, thế vẫn còn quan tâm lắm!

Xứng đáng hay không vào lúc này không quan trọng nữa đâu! Điều lớn nhất là Ronaldo vẫn tiếp tục cố gắng và tiếp tục thi đấu để khiến các bạn nguyện thức từ đêm này đến đêm khác, "cháy" hết mình cùng CR7 mỗi khi thấy anh xuất hiện trên sân cỏ.

Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 09:55 08/12/2017