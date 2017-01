Real sa sút: Vật cực tất phản! - Bóng Đá

Cú sút phạt thần sầu của Cristiano Ronaldo và pha đánh đầu thành bàn muộn màng của Lucas Vazquez không thể cứu Real thoát khỏi cửa tử. Họ thua trong bối cảnh mà Zinedine Zidane mô tả: "Chỉ cần thêm vài phút thi đấu nữa, Real sẽ có bàn thắng". Đương nhiên, các trọng tài không để đồng hồ chết và Kền kền trắng đành ngậm ngùi chia tay giấc mơ ăn 3 ngay từ cuối tháng 1.

Marcelo chấn thương khiến cánh trái của Real mất đi phần nào sức mạnh.

Sau trận đấu, các thống kê chỉ ra rằng, CR7 là cầu thủ đen đủi nhất trong 4 giải đấu hàng đầu châu Âu với 7 lần sút trúng khung gỗ kể từ đầu mùa. Nhìn toàn cảnh, Real đã mất cặp hậu vệ biên Daniel Carvajal và Macelo trước cuộc đại chiến với Celta Vigo. Họ cũng không có được sự phục vụ của Pepe và Gareth Bale vì những chấn thương dài hạn. Luka Modric và James Rodriguez cũng vắng mặt khiến hàng tiền vệ của đội bóng Hoàng gia mất đi phần nào sự sáng tạo.

Cơn bão chấn thương đang hoành hành tại sân Bernabeu. Đây là cái giá phải trả khi chiến lược gia người Pháp căng sức trên quá nhiều đấu trường. Trong khi các đội khác tập trung cho giải quốc nội, các cầu thủ áo trắng phải bay đến nước Nhật xa xôi để đá hai trận đấu "thủ tục" tại FIFA Club World Cup 2016. Thậm chí, trong trận Chung kết, Real phải cần đến hiệp phụ mới hạ được Kashima Antlers.

Tại La Liga, tài năng của Zidane đã giúp Real vượt qua chuỗi trận Tourmalet khắc nghiệt. Họ bay cao trên bảng xếp hạng và bỏ xa các đối thủ một khoảng cách tương đối an toàn. Nhưng đó là câu chuyện trước kì nghỉ Đông. Khi trở lại, Real lãnh liên tiếp hai thất bại trước Sevilla và Celta Vigo, lần lượt tại La Liga và Cúp Nhà vua. Hôm qua, trong trận lượt về, họ bị Celta Vigo cầm hòa và chính thức vỡ mộng ăn 3.

Bản lĩnh của Zidane liệu có giúp Real vượt qua cơn bĩ cực hiện tại.

Như vậy có thể thấy, những gì tinh túy nhất của Kền kền dường như đã đi qua. Giờ là thời điểm họ căng mình lên gồng gánh, chắp vá những lỗ hổng, những khuyết điểm. Có điều như trung vệ Sergio Ramos đã nói: "Những thất bại kiểu này (trước Celta Vigo) nên đến vào thời điểm này hơn là sau đây vài tháng."

Nhận xét của cầu thủ người Tây Ban Nha quả không sai. Chiếc cúp Nhà vua dẫu danh giá cũng không thể nào so bì được với La Liga và Champions League. Nếu gục ngã ở thời điểm tháng 3 hay tháng 4, không ai chắc Real sẽ gượng dậy được. Do đó, trong cái rủi có cái may. Người phương Đông ta hay có câu: "Vật cực tất phản". Real đã quá son trong năm 2016 với một loạt danh hiệu. Giờ thì họ đang chững lại với vô số khó khăn bủa vây. Hãy cùng chờ xem, bao giờ thì Zidane và các học trò sẽ trở lại!

Diễn biến chính trận đấu giữa Celta Vigo và Real:

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 11:55 27/01/2017