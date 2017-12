NÓNG: Lemar thả thính, Arsenal đánh bại Chelsea và Liverpool? - Bóng Đá

Việc Arsenal không thể giữ chân hai ngôi sao Mesut Ozil và Alexis Sanchez trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông khiến CLB gấp rút tìm phương án thay thế. Và Thomas Lemar chính là mục tiêu ưu tiên số 1 của HLV Arsene Wenger.

Lemar thả thính, Arsenal đánh bại Chelsea và Liverpool?

Mới đây, cầu thủ người Pháp có động thái "thả thính" Arsenal trên trang Instagram cá nhân. Thomas Lemar nhấn nút "like" khi có một bình luận CĐV Arsenal viết: "chào mừng đến Arsenal".

Động thái này khiến nhiều CĐV Arsenal tỏ ra lạc quan, nhất là trong bối cảnh Chelsea là đội mới nhất nhập cuộc, bên cạnh Liverpool hay Barcelona.

Trong hai ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Arsenal đã đưa ra lời đề nghị trị giá 100 triệu euro (90 triệu bảng) cho Lemar, khi được AS Monaco bật đèn xanh dù trong suốt mùa Hè họ đã từ chối thẳng thừng. Tuy nhiên sau đó cầu thủ đã lưỡng lự vì có quá ít thời gian đưa ra quyết định.

Thomas Lemar nhấn nút "like" một bình luận CĐV Arsenal viết "chào mừng đến Arsenal".

Cũng vì không có được Lemar, Arsenal buộc phải giữ Alexis Sanchez và từ chối lời đề nghị của Man City. Khi đó, HLV người Pháp cũng thừa nhận Và trong mùa Đông tới, khi mà Arsenal phải tính tới việc bán Sanchez và Ozil ngay trong tháng 1 để tránh tổn thất, khi hai cầu thủ có thể rời đi theo dạng tự do vào cuối mùa.

Arsene Wenger từng coi Thomas Lemar là mục tiêu số 1 bổ sung hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Cầu thủ cũng có thể chơi ở cánh hoặc trung tâm hàng tiền vệ, có thể là sự thay thế cho Santi Cazorla hoặc Alexis Sanchez.

Hè vừa qua, Arsenal năm lần bảy lượt đưa ra lời đề nghị cho tiền vệ Thomas Lemar. Sau hai lời đề nghị lần lượt trị giá 40 triệu euro và 45 triệu euro (40 triệu bảng) cho Lemar bị CLB nước Pháp từ chối, Arsenal trở lại với lời đề nghị lần ba, trị giá 50 triệu euro (tương đương 44.7 triệu bảng). Tuy nhiên vẫn không hiệu quả, và sau đó, mức giá bị nâng lên tới mức 100 triệu euro.

Hè vừa qua, Arsenal năm lần bảy lượt đưa ra lời đề nghị cho tiền vệ Thomas Lemar

Phong độ của cầu thủ 22 tuổi trong mùa giải mới đã khá sa sút - song hành cùng thành tích tệ hại của CLB AS Monaco. Đó là lý do anh đã được CLB Công quốc cho phép ra đi với giá rẻ hơn. Giá cầu thủ có thể giảm từ mức 80-90 triệu euro, rẻ hơn khoảng 10-20 triệu so với mùa Hè.

Tuy nhiên, việc cả Chelsea, Barcelona và đặc biệt Liverpool nhập cuộc sẽ khiến Arsenal gặp nhiều khó khăn. Thomas Lemar, 21 tuổi, là nhân tố không thể thiếu trong đội hình AS Monaco trong hai mùa giải vừa qua.

Đã có thông tin Chelsea đang cân nhắc bổ sung Michy Batshuayi như một điều khoản trong lời đề nghị mua lại Thomas Lemar từ Monaco.

Xem tài năng của Thomas Lemar:

NT - BongDa.com.vn - TTVN | 09:28 15/12/2017