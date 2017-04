Chỉ ít giờ trước khi trận chiến với Manchester United diễn ra trên sân Old Trafford, Chelsea đã gặp rắc rối lớn. Cụ thể, thủ thành Thibaut Courtois bất ngờ dính chấn thương và chắc chắn không thể ra sân thi đấu.

Courtois chấn thương.

Báo chí Anh loan tin, Courtois bị chấn thương mắt cá chân trong buổi tập gần nhất, trong khi đó, anh cũng gặp vấn đề với hông. Như vậy, thủ môn dự bị Asmir Begović sẽ có lần đầu tiên được bắt chính tại Ngoại hạng Anh mùa giải này khi thay thế Courtois.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, suýt chút nữa Begović đã chia tay Chelsea bởi anh ít được HLV Antonio Conte trao cơ hội. Tuy nhiên, do The Blues không thể đạt được thỏa thuận với thủ thành Craig Gordon của Celtic do đó, Begović đành 'bấm bụng' ở lại.

Sự vắng mặt của Courtois sẽ là tổn thất không nhỏ cho Chelsea bởi thủ thành người Bỉ luôn là chốt chặn đáng tin cậy trước hàng thủ. CĐV Chelsea hy vọng, Courtois sẽ kịp bình phục cho trận bán kết FA Cup gặp Tottenham vào tuần tới.

Hiện tại, Chelsea đã bị Tottenham tạm thời rút ngắn cách biệt xuống còn 4 điểm trong cuộc đua đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Chính vì thế, Chelsea không còn cách nào khác phải đánh bại Man United để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Video những pha bay lượn của Courtois:

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 19:27 16/04/2017