Ngày Pogba thành 'Pogbad'

Paul Pogba đã ở đâu trong 90 phút Manchester United suýt gục ngã trước Liverpool? Không hề có bóng dáng một thủ lĩnh trong lối chơi "Quỷ đỏ". Khi một nửa thành Manchester đặt kỳ vọng vào bộ não Pogba, anh lại mất phương hướng.

Trước giờ bóng lăn, Jose Mourinho lên dây cót tinh thần cho cậu học trò. Ông so sánh Pogba với Frank Lampard, đã trở thành huyền thoại dưới thời "Người đặc biệt" tại Chelsea. Cách nói đó cho thấy MU đang đá bằng cái đầu của Pogba, người dẫn dắt lối chơi và mở ra chiến thắng cho đội nhà.

Pha bóng cho thấy Pogba mất phương hướng. Anh quật ngã Henderson của Liverpool. Ảnh: Getty Images.

Nhưng trước Liverpool, Pogba hóa "Pogbad" (cách chơi chữ kết hợp giữa tên cầu thủ này và chữ "bad", nghĩa là tệ hại trong tiếng Anh). Cái tay rất vô duyên của Pogba khiến MU nhận phạt đền là tai nạn. Còn pha quật ngã Jordan Henderson kiểu đô vật sau đó cho thấy rõ cầu thủ này mất phương hướng.

Với tính chất một trận cầu đỉnh cao, MU cần một cái đầu toán học, người giữ được sự lạnh lùng để phá vỡ cấu trúc đội hình được Jurgen Klopp tạo dựng rất chặt chẽ, an toàn và cự ly đội hình chính xác. Pogba không có được điều này trong buổi tối hàng triệu con tim yêu mến MU kỳ vọng lên anh.

Có lẽ Mourinho đã quá lời khi so sánh Pogba với Lampard. Sau 90 phút tại Old Trafford, tiền vệ người Pháp không thể so với huyền thoại xứ sương mù. Nên nhớ Lampard từng trải qua nỗi đau mất người thân trước trận chung kết Champions League trên đất Nga nhưng vẫn thi đấu tuyệt hay.

Lampard là kiểu cầu thủ lạnh lùng và thông minh. Từng có thống kê cho thấy chỉ số IQ của cựu sao Chelsea lên tới 150, tương đương để trở thành một nhà khoa học vĩ đại thế giới. Còn Pogba, thật khập khiễng khi xếp anh ngang hàng với người trò cũ của Mourinho.

Pogba để lại sự thất vọng trên sân Old Trafford. Ảnh: Getty Images.

Pogba suốt trận derby nước Anh như một kẻ cùng đường. Anh chẳng thể đứng dậy sau tai nạn khiến đội nhà nhận bàn thua. Dễ nhận thấy tâm lý tiền vệ 23 tuổi thực sự bị tổn thương. Quả phạt đền Pogba gây ra như một sang chấn nặng và hôm nay anh không thể hồi phục.

Trong hơn 90 phút Pogba xuất hiện trên sân, điều Pogba để lại là thất vọng. Cựu sao Juventus đã có cơ hội ghi bàn tuy nhiên lại dứt điểm ra ngoài. Sự chính xác trong các đường chuyền từng cũng mất đi. Thế nhưng phải nói thêm Pogba tắt tiếng bởi Jurgen Klopp đọc vị "Quỷ đỏ" rất tài tình.

Ông biết MU đang sống dưới bộ não bản hợp đồng trị giá 89 triệu bảng, vì vậy bố trí rất đông cầu thủ phong tỏa Pogba. Hễ số 6 có bóng, luôn có từ hai cầu thủ ập vào giành bóng. Điều này khiến Pogba dù mạnh mẽ mấy vẫn lép vế trước Emre Can, James Milner và Henderson không ngại tranh chấp quyết liệt.

Khi con át chủ bài rơi vào thế bí, Manchester United cận kề sụp đổ. Vậy mà ở cuối đường hầm, Ibrahimovic, người được Eric Cantona huyền thoại thừa nhận xứng đáng trở thành người kế thừa tại sân Old Trafford, tỏa sáng với pha đánh đầu vào cuối trận. Ibra giải cứu cho MU khỏi một thất bại và cả "Pogbad".

Pogba chỉ được trang WhoScored chấm số điểm 5,6.

Trước đó, dấu ấn đậm nét nhất được nhìn thấy trên sân Old Trafford nằm ở thắng lợi tinh thần được dàn sao của Mourinho thể hiện. Họ chơi bóng với sự quyết tâm và hừng hực khí thế như thời MU xưa cũ. Nhìn "Quỷ đỏ" dồn ép Liverpool, người ta lại cảm thấy không khi nào ngọn lửa tự tin đội nhà dập tắt.

Họ thi đấu thể như đây là trận đấu cuối cùng mùa giải. Những cầu thủ ra sân, từ đá chính đến dự bị, đều chiến đấu bằng quyết tâm cao độ và tinh thần United (đoàn kết). Nhìn Henrikh Mkhitaryan khi đối mặt với Simon Mignolet vẫn cố gắng căng ngang vào trong cho đồng đội đã nói lên tất cả.

Manchester United đã không thể có được trọn vẹn 3 điểm trong ngày họ chơi hay hơn Liverpool. Nhưng 1 điểm từ trận hòa 1-1 không phải thảm họa. Hôm nay, Ibra, đến MU với giá 0 đồng, vẫn cho thấy giá trị và đẳng cấp của mình. Còn Pogba hóa "Pogbad".



