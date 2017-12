Nếu ăn may, Pep Guardiola là kẻ ăn may vĩ đại nhất

Tại sân Liberty đêm qua, đoàn quân của Pep Guardiola đã đánh bại Swansea với tỷ số 4-0. Qua đó chính thức nối dài kỷ lục thắng lên con số 15. Con số cao nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Không ngoài dự đoán, đoàn quân của Pep Guardiola đánh bại Swansea với tỷ số 4-0.

Trong bài phỏng vấn sau trận, chính HLV người Tây Ban Nha - dù thường xuyên khiêm tốn, cũng phải thừa nhận rằng việc xô đổ kỷ lục của Arsenal những năm đầu thế kỷ 2000, trong bối cảnh Ngoại hạng Anh hiện tại là không tưởng.

"Những thứ tuyệt vời như hiện tại, trong lịch sử đã từng xuất hiện với Liverpool những năm 80, Manchester United của Sir Alex Ferguson, hoặc Chelsea của José Mourinho, đó là những đội bóng tuyệt vời,” Guardiola nói.

“Nhưng 15 trận thắng liên tiếp là vô tiền khoáng hậu. Nếu chúng tôi vô địch giải đấu, mọi chuyện sẽ đáng nhớ hơn. Nhưng nếu không, kỷ lục này cũng sẽ không dễ bị vượt qua."

Man City sánh ngang Liverpool những năm 80, Manchester United của Sir Alex Ferguson, hoặc Chelsea của José Mourinho

Vâng, Pep Guardiola đã bắt đầu nói về khả năng vô địch. Sẽ không có đội bóng nào đuổi kịp Man City nữa, bởi vì bây giờ đã là sắp Giáng sinh. Và đừng mong thầy trò Pep Guardiola sa sút trong giai đoạn này, bởi, Champions League chỉ trở lại vào tháng 2. Và khi đó, Chelsea hay Manchester United có lẽ đã đầu hàng.

Pep Guardiola bây giờ trở thành HLV duy nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu và thế giới, sở hữu 3 chuỗi kỷ lục thắng liên tiếp. 15 trận thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh cùng Manchester City, 16 trận thắng liên tiếp ở La Liga cùng Barcelona, 17 trận thắng liên tiếp ở Bundesliga cùng Bayern Munich.

Ngay cả khi không vô địch, Man City và Pep Guardiola cũng sẽ có một vị trí trang trọng trong ngôi đền của bóng đá Anh và châu Âu. Những danh hiệu mới khiến người ta nhắc tên, nhưng những kỷ lục hiện tại của Man City là quá đủ để được coi là thứ gì đó đáng nhớ. Nhiều kẻ vẫn coi thường các con số thống kê, nhưng chính Pep Guardiola đã đưa nó - những con số thống kê lên tầm cao mới.

Pep Guardiola bây giờ trở thành HLV duy nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu và thế giới, sở hữu 3 chuỗi kỷ lục thắng liên tiếp.

3 kỷ lục thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, ở La Liga, ở Bundesliga sẽ không bao giờ có một HLV nào lập lại được. Nó là những kỷ lục khó tin trong lịch sử. Mà Man City đã làm được nó bằng cách nào? Họ đã gây thất vọng vài tuần trước, nhưng tàn sát Swansea trên sân khách, sau một kịch chiến ở Old Trafford vào Chủ Nhật là quá đủ để tự hào.

Nếu Pep Guardiola là kẻ ăn may, thì ông là kẻ ăn may chưa từng có trong lịch sử, và là kẻ ăn may vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Pep Guardiola nói gì sau trận thắng và đi vào kỷ lục:

Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 09:28 14/12/2017