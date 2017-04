Mourinho hé lộ chấn thương của Bailly & Shaw

Không chỉ bị Swansea cầm hòa 1-1 ngay tại Old Trafford, Manchester United còn gặp cơn khủng hoảng hàng thủ trầm trọng khi cả Luke Shaw và Eric Bailly phải sớm rời sân do chấn thương. Trước đó, Quỷ đỏ đã mất Phil Jones, Chris Smalling, Marcos Rojo, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba và Tim Fosu-Mensah do chấn thương và Marouane Fellaini vì bị treo giò.

Bailly chấn thương.

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho nói về chấn thương của Bally và Shaw: "Tôi không biết rõ lắm. Chấn thương của Shaw hẳn sẽ khá nặng. Khi bạn phải rời sân chỉ sau 10 phút thi đấu, đó chắc chắn không phải là một trường hợp nhẹ.

Với Bailly, có lẽ tình hình khả quan hơn. Cậu ấy đã phải thi đấu hơn 800 phút trong tháng Tư và đã tỏ ra khá mệt mỏi. Không loại trừ chấn thương của Bailly có liên quan đến việc phải ra sân thi đấu quá nhiều trận."

Không Luke Shaw và Eric Bailly, Manchester United sẽ gặp vô vàn khó khăn trong trận gặp Celta Vigo ở bán kết lượt đi Europa League vào giữa tuần tới đây. Ở mặt trận Ngoại hạng Anh, trận hòa trước Swansea sẽ khiến cơ hội lọt vào Top 4 của thầy trò HLV Jose Mourinho ngày càng hẹp dần.

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 21:47 30/04/2017