Lãnh đạo Gangwon FC đảm bảo Xuân Trường được thi đấu

Xuân Trường sẽ được ra sân thi đấu nhiều hơn tại Gangwon so với khi khoác áo Incheon United.

Đây là thông tin được người đại diện của Lương Xuân Trường tại Hàn Quốc Lee Dong-jun tiết lộ ngày 23/12. Việc tiền vệ người Việt Nam sang khoác áo Gangwon FC là thương vụ có lợi cho cả đội bóng. Giám đốc điều hành của đội bóng Cho Tae-ryong đánh giá cao tài năng của Xuân Trường nên đã quyết tâm chiêu mộ anh.

Theo lời Lee Dong-jun, ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa tại Hàn Quốc vào tháng 7 vừa qua, Cho Tae-ryong đánh tiếng muốn có cầu thủ người Việt Nam. Lúc đó, Xuân Trường mới thi đấu một trận cho Incheon United tại K.League Classic và một số trận ở giải dự bị.

Phía Gangwon nhận thấy những tiềm năng phát triển từ cầu thủ trưởng thành từ học viện HAGL-Arsenal JMG nên muốn đưa anh về.

“Giám đốc điều hành của Gangwon liên tục gọi điện cho tôi, bày tỏ muốn có sự phục vụ của Trường, hứa cho cậu ấy thi đấu nhiều hơn. Trong lúc đó, HLV của Incheon United không thể đảm bảo khả năng ra sân thường xuyên của cậu ấy”, Lee Dong-jun cho biết.

Gangwon FC hiện do cựu HLV HAGL Choi Yun-kyum dẫn dắt. Ngay khi lên hạng, đội bóng đã chiêu mộ 11 cầu thủ mới (trong đó có Xuân Trường). Phần lớn những người được đưa về đều là những ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi tại K.League.

HLV Choi Yun-kyum sẽ có cách sử dụng Xuân Trường.

Xét về danh tiếng và chuyên môn, thành viên đang phục vụ U21 HAGL khó lòng cạnh tranh với cầu thủ bản địa. Tuy nhiên, lãnh đạo của Gangwon FC đảm bảo anh sẽ được ra sân chừng 30-40% tổng số trận đấu của đội ở mùa bóng 2017.

“HLV Choi Yun-kyum đã cam kết sẽ có cách để sử dụng Xuân Trường để phát huy những phẩm chất tốt nhất của cậu ấy. Tất nhiên không có chuyện vì cậu ấy mà Gangwon phải thay đổi cách chơi. Cậu ấy chắc chắn sẽ nâng cao trình độ khi thi đấu tại đội bóng mới”, Lee Dong-jun khẳng định.

Người đại diện của Xuân Trường đưa ra dẫn chứng về sức mạnh của K.League. Trên bảng xếp hạng các CLB của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), những đội bóng Hàn Quốc dẫn đầu, xếp sau lần lượt là UAE, Saudi Arabia, Iran và Qatar. Giải VĐQG Nhật Bản (J.League) chỉ xếp hạng 6.

Cần biết rằng, Công Phượng hay Tuấn Anh chỉ đá ở J.League 2, mức độ cạnh tranh, chất lượng kém xa so với K.League mà Xuân Trường góp mặt. Đây là một phần lý do giải thích vì sao tiền vệ này có những bước tiến bộ rõ rệt so với hai người đồng đội.

Nguyễn Đăng | 18:15 23/12/2016