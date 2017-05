Ký giả Anh tin cờ đã đến tay U20 Việt Nam

Theo Duerden, U20 Honduras sau khi nhận hai thất bại liên tiếp trước Pháp và New Zealand gần như không còn cơ hội đi tiếp. Đánh giá về đại diện Trung Mỹ, cây bút xứ sương mù cho biết: "Họ có nhiều tài năng, tuy nhiên lối chơi lại thiếu tổ chức.

Điều này trở thành cơ hội lớn cho U20 Việt Nam. Tôi nghĩ đội tuyển các bạn sẽ giành được một chiến thắng trong trận đấu sắp tới. Còn Honduras, họ có rất ít cơ hội lọt vào vòng 1/8."

U20 Việt Nam phải chơi tất tay trước Honduras. Ảnh: Tiến Tuấn.

Để đánh bại Honduras, John Duerden cổ xúy U20 Việt Nam chơi thứ bóng đá quyết liệt và tinh thần ngoan cường như trận hòa 0-0 trước New Zealand. Lúc này, HLV Hoàng Anh Tuấn có thể sử dụng hai tiền đạo gồm Trần Thành và Hà Đức Chinh để tăng cường sức mạnh hàng công.

"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, U20 Việt Nam cần phải ghi bàn. Các cầu thủ không thể đến U20 World Cup rồi xách va-li về nước mà không thể ghi được bàn nào. Gặp Honduras, U20 Việt Nam phải chơi xông xáo và không cần tôn trọng đối thủ," John Duerden trả lời phóng viên.

Ngoài ra, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng cần thêm yếu tố may mắn, điều lẩn tránh trong trận đầu tiên chạm trán New Zealand. Tiếp đó, khi được hỏi U20 Việt Nam sau 2 trận đã thi đấu có để lộ điểm yếu nào cần được khắc phục hay không, ký giả rất am tường bóng đá châu Á nhận xét:

"Rất khó để nói điều này vì tính chất hai trận đấu trước hoàn toàn khác nhau. Với cuộc chạm trán Honduras, U20 Việt Nam phải nỗ lực tạo ra những cơ hội, bố trí nhiều cầu thủ trong vùng cấm địa và cần nhiều vệ tinh hỗ trợ cho các cầu thủ tấn công."

Sau cùng, nhà báo Anh dành lời khen cho thủ môn Bùi Tiến Dũng, người bắt rất hay trước U20 New Zealand với nhiều pha cứu thua xuất sắc. John Duerden cho rằng phong độ ổn định của thủ thành này sẽ trở thành một trong những chìa khóa then chốt mở ra cánh cửa đi tiếp cho U20 Việt Nam.

Nguyên Trí | 15:58 27/05/2017