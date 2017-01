Hòa Liverpool, Mourinho chỉ ra điểm yếu 'chết người' của M.U - Bóng Đá

Trên sân Old Trafford, Manchester United đã gặp muôn vàn khó khăn trước Liverpool dù có phong độ tốt hơn. Theo đó, Paul Pogba có tình huống chơi bóng chuyền trong vòng cấm và khiến Quỷ đỏ bị thủng lưới từ rất sớm.

Man United phòng ngự yếu những pha bóng cố định.

Rất may là trong hiệp 2, những sự thay đổi người của Jose Mourinho đã giúp Man United dần lấy lại thế trận và có được bàn gỡ hòa do công của Zlatan Ibrahimovic. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha có lý do để không hài lòng sau trận đấu này, nhất là ở khả năng chóng bóng bổng của Man United.

Chia sẻ trước báo giới, Jose Mourinho cho hay: "Thường những đội bóng không có đủ cầu thủ phòng ngự thường gặp khá nhiều vấn đề với những tình huống cố định. Một đội sẽ có 4, 5 hay 6 cầu thủ phòng ngự bóng chết khá tốt nhung chúng tôi lại không.

Đầu trận, Liverpool đã gây ra khá nhiều khó khăn cho chúng tôi từ những cú treo bóng bỏng vào vòng cấm. Paul Pogba gần như không thể cản được tình huống bóng tới vị trí của Lovren. Tuy nhiên, đó là một phần của cuộc chơi."

Với trận hòa 1-1 trước Liverpool, Manchester United đã để Arsenal nới rộng lên cách biệt thành 4 điểm. Như vậy, thầy trò HLV Jose Mourinho cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thoát khỏi vị trí thứ 6 trên BXH Ngoại hạng Anh.

Video pha bóng dẫn tới bàn thua của Man United:

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 18:31 16/01/2017