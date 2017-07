HLV Hữu Thắng loại 3 cầu thủ trước giờ đi Hàn Quốc - Bóng Đá

Tiền vệ trụ Bùi Tiến Dụng chia tay U22 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

Chỉ một ngày sau chiến thắng ấn tượng của U22 Việt Nam trước các ngôi sao K-League trên sân Mỹ Đình, U22 Việt Nam đã rơi vào cảnh “người lên ngựa, kẻ chia bào”. Cụ thể 3 cái tên sẽ phải chính thức chia U22 Việt Nam trước khi đội sang Hàn Quốc tập huấn là tiền vệ Đức Huy (Hà Nội FC), Anh Tài (TP.HCM) và Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng). Có lẽ đây sẽ buổi cơm tối khó quên nhất của 3 gương mặt nói trên, bởi họ đã có quãng thời gian gắn bó khá lâu với toàn đội.

Được biết theo kế hoạch HLV Hữu Thắng thống nhất với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), thành phần ban huấn luyện U22 Việt Nam sẽ có 36 thành viên lên đường đi Hàn Quốc, trong đó sẽ có 24 cầu thủ chính thức.

Vì lý do chấn thương, Phạm Đức Huy cũng sẽ chia tay U22 trước giờ lên đường tập huấn tại Hàn Quốc. Ảnh: Đình Viên.

Chính vì lý do trên, U22 Việt Nam sẽ phải nói lời tạm biệt với 3 học trò, bởi lúc này HLV Hữu Thắng đang có 27 cầu thủ sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á. Trong số 3 cầu thủ kể trên việc Phạm Đức Huy (Hà Nội FC) gặp chấn thương phải nói lời chia tay là điều tất yếu. Tuy nhiên việc tiền vệ Bùi Tiến Dụng không lên đường sang Hàn Quốc tập huấn là khá đáng tiếc, bởi trước đó do chấn thương nên cầu thủ đang khoác áo SHB Đà Nẵng nói lời chia tay U20 thế giới vào tháng 5/2017 tại Hàn Quốc. Vị trí tiền vệ trụ của Tiến Dụng được xác định bởi Duy Mạnh và Đông Triều, tuy nhiên so sánh về kinh nghiệm HLV Hữu Thắng đã chấp nhận chia tay Tiến Dụng.

Bên hành lang cánh của U22 Việt Nam luôn có những gương mặt tốt nhất như Lâm Ti Phông, Quang Hải, Hồng Duy, Văn Toàn thậm chí Văn Thanh. Vậy nên việc Anh Tài không cạnh tranh được vị trí ở U22 cũng là điều dễ hiểu.

Hậu vệ Tấn Tài vẫn có tên trong danh sách tập huấn U22 Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Đình Viên.

Trước khi vòng loại U23 châu Á diễn ra tại TP.HCM, HLV Hữu Thắng đã chính thức chia tay 4 cầu thủ, trong đó có 3 cầu thủ kể trên và Tấn Tài (Bình Định). Tuy nhiên, trong danh sách đi Hàn Quốc tập huấn thì hậu vệ Tấn Tài, cầu thủ vừa giúp Bình Định lên chuyên nghiệp giải hạng nhất 2018 cũng đã có tên. Được biết U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập luyện và thi đấu giao hữu vào lúc 22h30 ngày 31/07.

Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 20:35 30/07/2017