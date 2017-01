Góc tuyển trạch: Niklas Süle - "Mertesacker đệ nhị" của người Đức

1. Hồ sơ cá nhân

Tuổi: 21

Vị trí sở trường: Trung vệ

CLB đang thi đấu: Hoffenheim/Bayern Munich

Quốc tịch: Đức

Chiều cao: 1m94

Cân nặng: 98kg

2. Sự nghiệp

Sule sinh ra tại Franfurt nhưng khởi nghiệp tại CLB Rot-Weiß Walldorf trước khi chuyển sang sinh hoạt tại đội trẻ Eintracht Frankfurt, SV Darmstadt 98 và cả 1899 Hoffenheim. Thời điểm đó, trung vệ này chỉ mới 14 tuổi.

Với tài năng và sự tập luyện nghiêm túc, Sule thăng tiến nhanh chóng và góp mặt trong đội hình U17 Đức giành ngôi Á quân tại EURO 2012 cho các đội tuyển trẻ. Trong 10 trận đấu tại giải đó, Sule thi đấu trọn vẹn không thiếu phút nào. Hàng thủ Đức cũng chơi cực hay và chỉ để thủng lưới 2 bàn trước khi bại trận trước Hà Lan tại Chung kết.

Sule trong màu áo Hoffenheim.

Chính thành tích đó giúp Sule nhanh chóng góp mặt từ các đội U19, đội dự bị và cuối cùng là đội một Hoffenheim. Dưới thời HLV Markus Gisdol, Sule có 25 lần ra sân bên cạnh ngôi sao của đội vào thời điểm đó, Roberto Firmino. Ngoài khả năng phòng ngự, Sule cũng rất "mắn" bàn thắng với 4 pha lập công.

Tuy nhiên sự nghiệp của Sule cũng bấp bênh vì chấn thương dây chằng đầu gối trái gặp phải ở trận gặp Franfurt. Sau đó, Sule bỏ lỡ cơ hội tham dự Olympic Rio 2016 tại Brazil, nơi tuyển Đức giành ngôi Á quân khi để thua đội chủ nhà trên chấm 11m.

3. Phong cách chơi bóng

Sule cao đến 1m94, do đó khả năng chơi đầu chính là điểm mạnh nhất của trung vệ này. Báo giới Đức đã có bài so sánh Sule với một trung vệ dày dạn kinh nghiệm khác ở ĐTQG, Per Mertesacker. Tuy nhiên với Sule là một phiên bản mạnh mẽ và tốc độ hơn hẳn.

Sule được đánh giá có lối chơi giống Mertesacker.

Ngoài ra, trung vệ 21 tuổi này cũng mạnh ở khả năng đọc trận đấu và tạo tính kết nối với các đồng đội. Khả năng tắc bóng của Sule cũng khá ấn tượng. Một điều đáng chú ý khi Sule rất thích tắc bóng nhưng ít khi phải nhận thẻ vàng (4 lần mùa giải trước), độ hiệu quả tất nhiên rất cao.

4. Vai trò nào tại Bayern Munich?

Gia nhập Hùm xám vào thời điểm này, Sule có thể là sự lựa chọn số 3 của HLV Carlo Ancelotti ở vị trí trung vệ. Trong tình cảnh bộ đôi Mats Hummels và Jerome Boateng vốn chắc suất đá chính và đã quá hiểu nhau khi sát cánh tại ĐTQG, đây cũng là cơ hội để Sule trau dồi kĩ năng và học hỏi từ những người đàn anh.

Ngoài ra, với việc Mehdi Benatia không muốn quay lại Bayern sau khi hết hợp đồng cho mượn với Juventus, cùng với đó là Holger Badstuber vừa chuyển sang đầu quân cho Schalke sẽ là cơ hội cho Sule được ra sân nhiều hơn.

Chiêm ngưỡng tài năng của Sule:

Trần Duy - Thể thao Việt Nam | 18:00 16/01/2017