Góc thống kê - Top 6 NHA mùa 2016/17 (Kỳ 2): Chelsea

Sau một mùa giải bết bát dưới thời Jose Mourinho, Chelsea đã trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của HLV Antonio Conte. Chiến lược gia người Italia đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt The Blues để biến đội bóng này trở thành một thế lực đáng sợ của bóng đá Anh.

Không CLB nào xứng đáng giành được chức vô địch Premier League hơn Chelsea. Trong đó, họ thiết lập được chuỗi 13 trận thắng liên tiếp, là tiền để để họ bứt phá trong cuộc đua vô địch. Sau đây là những con số thống kê về Arsenal ở mùa giải năm nay.

Chelsea xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.

- Trong 4 lần Chelsea vô địch Premier League gần nhất, nước Anh đều có cuộc bầu cử (2005, 2010, 2015, 2017).

- Với 93 điểm, Chelsea đã đạt được số điểm cao thứ 2 trong lịch sử Premier League. Đội đang nắm giữ kỷ lục này cũng chính là Chelsea của Jose Mourinho mùa giải 2004/05.

- Từ tháng 10 đến tháng 12/2016, Chelsea đã giành được 13 chiến thắng liên tiếp lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Premier League, qua đó cân bằng kỷ lục chuỗi trận thắng nhiều nhất trong một mùa giải do Arsenal thiết lập mùa 2001/02.

- Có 12 đội bóng bị Chelsea đả bại cả trên sân nhà lẫn sân khách mùa này, ngang bằng kỷ lục của chính Chelsea mùa 2004/04 và Man United mùa 2006/07.

- HLV Antonio Conte đã chiến thắng ở giải VĐQG trong mùa 4 mùa liên tiếp với tư cách HLV trưởng cấp CLB, kể từ khi giúp Juventus đoạt Scudetto mùa 2011/12.

- Conte cũng trở thành HLV người Italia thứ 4 sau Carlo Ancelotti (2009-10), Roberto Mancini (2011-12) và Claudio Ranieri (2015-16) vô địch Premier League.

HLV Antonio Conte lập tức mang thành công đến với sân Stamford Bridge.

- Với 30 trận thắng, Chelsea đã phá kỷ lục do chính họ nắm giữ ở mùa giải 2004/05 và 2005/06 (đều 29 trận).

- Diego Costa là cầu thủ thứ 3 ghi được từ 20 bàn thắng trở lên cho Chelsea trong 2 mùa giải sau Jimmy Floyd Hasselbaink (2000/01 & 2001-02) và Didier Drogba (2006/07 & 2009/10). Không có 20 bàn thắng của Costa mùa này, Chelsea sẽ mất đi 15 điểm. Không cầu thủ nào giàn được nhiều điểm số cho CLB mình như Costa.

Diego Costa là cầu thủ giá trị nhất Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.

- Cesc Fabregas lập kỷ lục là cầu thủ có từ 10 pha kiến tạo trở lên trong 6 mùa giải ở Premier League. Chỉ 3 cầu thủ đạt cột mốc 100 bàn thắng trước tuổi 30 ở Premier League nhưng duy nhất mỗi Fabregas có 100 pha kiến tạo trước độ tuổi này.

- Các cầu thủ người Bỉ đã ghi bàn quyết định chức vô địch Premier League cho Chelsea trong 3 mùa gần nhất (Batshuayi vs West Brom 2016/17, Hazard vs Spurs 2015/16 và vs Palace 2014/15).

Video màn trình diễn của Chelsea mùa giải 2016/17:

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 00:02 24/05/2017