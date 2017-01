Góc Marcotti: Cái tài của Mourinho và Klopp; Pep quá tồi - Bóng Đá

Vòng 21 Ngoại hạng Anh chứng kiến cuộc đối đầu hấp dẫn giữa Manchester United và Liverpool với kết quả 'bất phân thắng bại', trong khi đó, Man City thua trắng 4 bàn trước Everton. Chuyên gia Gabriel Marcotti đã có những nhận định về 2 trận đấu này.

Derby nước Anh hòa - Mourinho, Klopp đều hay

Trận derby đã kết thúc với tỷ số hòa nhưng phản ánh đúng sự kịch tính vốn có. Cả Jose Mourinho và Jurgen Klopp đều có lý do để hài lòng vì những điều tích cực sau trận đấu. Kết quả hòa là rất xứng đáng.

Liverpool phải hành quân đến sân Old Trafford khi nhân sự thiếu hụt không nhỏ bởi Joel Matip, Clyne, Sadio Mane đều vắng mặt, riêng Jordan Henderson và Philippe Coutinho cũng chỉ mới trở lại. Tuy nhiên, Jurgen Klopp đã rất hay khi giúp The Kop chơi sòng phẳng với đội chủ nhà đang sở hữu chuỗi 9 trận toàn thắng. Liverpool gây ra khá nhiều khó khăn cho Man United và chỉ bị thủng lưới bởi bàn thua kém may mắn khi trận đấu đã trôi về những phút cuối cùng.

Với Man United, Jose Mourinho hoàn toàn có thêm niềm tin ở trận hòa này. Quỷ đỏ chỉ có 1 điểm nhưng điều quan trọng là họ vẫn bất bại, trên hết là ý chí và tinh thần chiến đấu quật cường đến tận phút cuối. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng cho thấy sự quyết đoán, chính xác với những ý đồ thay người như trường hợp của Marouane Fellaini và Wayne Rooney.

Man City đại bại, trách nhiệm thuộc về Pep Guardiola

Cơ hội cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh của Manchester City bị ảnh hưởng rất lớn sau thất bại 0-4 trước Everton, qua đó bị đẩy ra khỏi Top 4. Trong sự nghiệp cầm quân của mình ở các giải VĐQG, chưa bao giờ Pep Guardiola phải chịu trận thua nặng nề đến thế.

Thế trận có lẽ đã khác cho Man City nếu họ được hưởng quả 11m trong tình huống Sterling bị phạm lỗi trong vòng cấm hoặc tận dụng được những cơ hội ngon ăn tạo ra trong hiệp 1. Dẫu vậy, vấn đề là Man City lại mắc quá nhiều sai lầm.

Hàng phòng ngự của Man City thi đấu như mơ ngủ, cả 2 tiền vệ trung tâm Pablo Zabaleta, Yaya Toure cũng gần như mất tích trên sân. Với Man City, Pep Guardiola đã sai lầm ngay từ cách xây dựng đội bóng từ đầu mùa giải.

Trước Everton, Man City không có sự phục vụ của Fernandinho, Fernando và Gundogan nhưng đáng lý, Pep phải nhìn ra vấn đề ngay trong mùa Hè. Gundogan có bao giờ đá được trọn vẹn 1 mùa giải đâu? Fernando không đáng tin cậy, còn Zabaleta và Toure thì đã già. Rõ ràng, Pep có nhiều thời gian để chuẩn bị cho mùa giải này nhưng lại quá tồi.

Video trận Man United 1-1 Liverpool:

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 11:41 18/01/2017