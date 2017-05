Giữa Rodriguez và Griezmann, Man United nên chọn ai?

James Rodriguez của Real Madrid và Antoine Griezmann của Atletico Madrid là 2 cái tên được Man United liên hệ trong suốt thời gian qua. Thậm chí đã có rất nhiều thông tin khẳng định Quỷ đỏ đã đạt thỏa thuận chiêu mộ bộ đôi ngôi sao hàng đầu La Liga này.

Rodriguez và Griezmann, Man United sẽ chọn ai?

Trên BT Sport, Ferdinand lên tiếng: "Cho những gì Manchester United cần, tôi sẽ chọn Griezmann. Họ đã có [Henrikh] Mkhitaryan và [Juan] Mata - những cầu thủ chơi ở vị trí số 10, đây cũng là vị trí sở trường của Rodriguez. Bởi thế, tôi sẽ chọn Griezmann."

Mọi so sánh đều là khập khiễng, nhất là khi Rodriguez được chơi cho đội bóng rất mạnh như Real Madrid. Chưa kể đến ngôi sao người Colombia là một số 10, còn Griezmann lại là một tiền đạo. Tuy nhiên, những thống kê ở mùa này khiến Man United buộc phải cân nhắc khi chiêu mộ ngôi sao người Pháp.

Tính riêng tại La Liga, Griezmann ra sân 36 trận (đều đá chính), ghi được 16 bàn thắng, cung cấp 8 đường kiến tạo. Trong khi đó, trong dải thiên hà ở Berbaneu, khi không được HLV Zidane tin dùng nhiều, Rodriguez chỉ đá chính có 13 trận, dự bị 9 trận, nhưng vẫn tạo dấu ấn đậm nét khi ghi được 8 bàn thắng, cung cấp 6 đường kiến tạo.

So sánh Griezmann và Rodriguez ở La Liga.

Theo thống kê từ Squawka, Griezmann đạt hiệu suất ghi bàn là 0.47, thấp hơn khá nhiều so với 0.61 của Rodriguez. Hiệu suất kiến tạo của Roridguez cũng cao hơn Griezmann hoàn toàn (0.46 so với 0.24). Cứ mỗi trận, Griezmann tạo ra 1.68 cơ hội, trong khi đó, Rodriguez tạo ra đến 3.34 cơ hội.

Bàn về tỉ lệ qua người thành công, Rodriguez cũng ấn tượng hơn so với Griezmann (57.89% so với 46.15%). Trong khi đó, tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Rodriguez là 89%, tốt hơn nhiều so với con số 78% của Griezmann.

Griezmann sở hữu tốc độ, kĩ thuật, khả năng dứt điểm, khả năng phòng ngự từ xa tốt. Bởi thế, anh có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công, đặc biệt là tiền đạo. Đây cũng là mẫu cầu thủ mà Man United còn thiếu lúc này. Rodriguez không nhanh như Griezmann, bù lại, khả năng dứt điểm, kĩ thuật, nhãn quan của anh quá tuyệt vời, và giá của anh cũng rẻ hơn so với tiền đạo tuyển Pháp (khoảng 60 triệu bảng so với 80 triệu bảng). Ngoài ra, Rodriguez hơn hẳn Griezmann ở khả năng kiến tạo và sút phạt, chừng này là đủ để khiến HLV Jose Mourinho bị mê hoặc.

Nếu chọn 1 trong 2 là quá khó, thôi thì Mourinho hãy chọn cả 2, bởi ông được BLĐ Man United ủng hộ hết mình cho việc chuyển nhượng, và Quỷ đỏ cũng có hơn 200 triệu bảng để mua sắm cho mùa Hè.

Chiêm ngưỡng tài năng đặc biệt của James Rodriguez:

Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 05:00 27/05/2017