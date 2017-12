Emre Can đã chọn xong bến đỗ?

Tờ Tuttosport của Italia số ra hôm nay (08/12) khẳng định, tất cả các CLB có tham vọng chiêu mộ Emre Can, người chỉ còn hợp đồng với Liverpool đến tháng 6/2018 đã nhận "tín hiệu" nên từ bỏ, bởi cầu thủ đã chọn xong bến đỗ.

Emre Can sẽ rời Liverpool khi mùa giải năm nay kết thúc để đến Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do

Emre Can đã nhận nhiều đề nghị từ Juventus và vài CLB khác. Mới nhất Manchester City là CLB có tham vọng quyến rũ cầu thủ. Tuy nhiên họ đã biết được việc cầu thủ gần như gật đầu với CLB thành Turin, Juventus.

Bước vào 6 tháng cuối trong hợp đồng, đồng nghĩa với việc tiền vệ 23 tuổi có thể thoải mái ký nháy với bất kỳ CLB nào. Nhưng theo các thông tin mới nhất từ báo chí Anh, Emre Can sẽ rời Liverpool khi mùa giải năm nay kết thúc để đến Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do.

Thậm chí khả năng Juve mua cầu thủ trong tháng 1 cũng có thể. Các CLB khác cũng gần như biết được thông tin này, và sẽ không nhập cuộc đua. Cá nhân Emre Can từng tuyên bố khá hồ hởi khi được Juventus quan tâm.

Trong bài phỏng vấn mới nhất với báo chí, cựu huyền thoại Juventus, Alessandro Del Piero cũng đã có phát biểu vô cùng đáng chú ý về tương lai của Emre Can: "Emre Can đến Juventus sẽ là một thương vụ chuyển nhượng lý tưởng," Alessandro Del Piero nói. "Cậu ấy sẽ không quá đắt đỏ. Đó là kiểu thương vụ Juventus sẽ thực hiện trong tháng 1. Cầu thủ như Can cũng rất cần ở CLB vào thời điểm hiện tại."

NT - BongDa.com.vn - TTVN | 20:46 08/12/2017