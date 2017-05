Dự đoán vòng 38 NHA: Man City, Liverpool mở hội; Nỗi buồn Arsenal

Ngoại hạng Anh mùa này đã xác định hầu hết các vị trí do đó, tâm điểm của sự chú ý sẽ là cuộc đua giành 2 tấm vé dự Champions League cuối cùng giữa Man City, Liverpool và Arsenal. Hãy cùng chuyên gia Paul Merson dự đoán các kết quả của loạt trận cuối vòng 38 này.

Liverpool 2-0 Middlesbrough

Liverpool không có được màn trình diễn tốt nhất khi gặp các đội bóng yếu hơn ở mùa giải này nhưng trước một Middlesbrough đã xuống hạng, khả năng họ giành được 3 điểm là không thể tránh khỏi.

Tất cả CLB nào ở trong hoàn cảnh của Liverpool đều muốn đụng độ Middlesbrough trên sân nhà trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. Đánh bại Middlesbrough và có được tấm vé dự Champions League, Liverpool sẽ mở hội trên sân Anfield.

Watford 0-3 Man City

Bất chính HLV trưởng sẽ phải ra đi, Watford đã có một mùa giải rất tốt. Họ không đạt được thứ hạng cao nhưng với tiềm lực CLB và khi đặt cạnh Sunderland, Middlesbrough hay Hull City, họ phải tự thấy hài lòng. Và trận gặp Man City cuối mùa chẳng còn ý nghĩa gì nữa với Watford. Ngược lại, thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ thong thả xây chắc vị trí thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh.

Arsenal 2-0 Everton

Đây là trận đấu Arsenal buộc phải thắng trong khi Everton không có được phong độ tốt. Romelu Lukaku muốn sút tung lưới Petr Cech để nuôi hy vọng trong cuộc đua Vua phá lưới nhưng Pháo thủ cũng rất cần 3 điểm. Được chơi trên sân nhà Emirates, Arsenal sẽ có được điều mình cần nhưng suất dự Champions League đã thuộc về tay Liverpool mất rồi.

Hull City 0-3 Tottenham

Hull City chẳng còn tâm trạng nào để đối đầu Tottenham trong trận đấu cuối cùng của họ ở Ngoại hạng Anh trước khi phải xuống chơi ở Championship. Với Tottenham, các đồng đội chắc chắn sẽ cố gắng hỗ trợ Harry Kane đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

Chelsea 4-0 Sunderland

Còn gì tuyệt vời hơn bằng một màn trình diễn mãn nhãn để nâng cúp bạc Premier League ngay trên sân nhà Stamford Bridge? Sunderland đã có khoảng 70 phút chơi tốt trước Arsenal nhưng gặp một Chelsea đang hưng phấn là câu chuyện khác. Một chiến thắng đậm sẽ nằm trong tay đoàn quân của HLV Antonio Conte.

Man Utd 3-2 Crystal Palace

Hẳn Jose Mourinho không muốn Man United có sự chuẩn bị không tốt trước thềm trận chung kết Europa League nhưng ông buộc phải để nhiều cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi. Với Crystal Palace, họ đã an toàn do đó, đây sẽ là một trận cầu mang nhiều tính giải trí trên sân Old Trafford.

Video trận Leicester City 1-6 Tottenham:

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 08:38 19/05/2017