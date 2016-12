Dự đoán vòng 19 NHA: Liverpool hạ Man City; Không thể cản M.U

Chelsea 3-0 Stoke City

Chelsea hiện tại ở một đẳng cấp quá khác biệt so với Stoke City và họ đã chứng minh điều đó thông qua chiến thắng trước Bournemouth và kéo dài mạch trận thắng liên tiếp lên con số 12. Chắc chắn, Stoke City không thể đứng vững trước sức mạnh của Chelsea.

Stoke City cần một chút may mắn. Trận trước gặp Liverpool, họ có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 nhưng bỏ lỡ và cuối cùng đã để The Kop lội ngược dòng thắng 4-1. Peter Crouch có thể gây khó khăn cho hàng thủ The Blues nhưng là không đáng kể.

Man United 3-0 Middlesbrough

Paul Pogba đã thể hiện được giá trị 89 triệu bảng, Zlatan Ibrahimovic vẫn cho thấy được đẳng cấp thượng thừa và trên hết, Jose Mourinho đã tìm ra đội hình tối ưu cho Manchester United. Họ đang là một cỗ máy không thể ngăn cản và Middlesbrough sẽ không có lấy một cơ hội nào ở trận này.

Ở cuộc đua vào Top 4 mùa này, Chelsea gần như đã nắm chắc 1 tấm vé và ở các vị trí còn lại, những Arsenal, Manchester City hay Liverpool sẽ phải dè chừng Manchester United. Chưa dừng lại ở đó, Quỷ đỏ cũng có khả năng vô địch Europa League do vậy, cơ hội để góp mặt ở Champions League mùa tới là rất lớn.

Video Man United 3-1 Sunderland:

Liverpool 3-1 Man City

Trận đấu này sẽ rất khó khăn cho Man City và ngược lại, Liverpool nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm. Trong tay Pep Guardiola sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp nhưng họ không có được sự liên kết rõ ràng.

Man City hiện tại chỉ thi đấu dựa vào sự tỏa sáng của các cá nhân. Trước Hull City, dù họ đã có được 3 điểm nhưng lối chơi còn tương đối rời rạc. Hành quân đến sân Anfield chưa bao giờ là dễ dàng vì thế, hàng thủ Man City sẽ gặp rắc rối trước sức tấn công mạnh mẽ của Liverpool. Một chiến thắng là rõ ràng hơn dành cho Liverpool.

Arsenal 3-2 Crystal Palace

Một điều khác biệt của Arsenal hiện tại và những mùa giải trước đó chính là việc, khi bế tắc họ biết cách thay đổi lối chơi, cụ thể là treo bóng vào vòng cấm thay vì cứ vờn bóng trước khu vực cấm địa. Phương án này đã liên tục phát huy hiệu quả, đơn cử như trước Man United hay West Brom ở vòng đấu vừa qua.

Với Olivier Giroud, Arsenal có kế hoạch B. Tuy vậy, Crystal Palace không dễ dàng bị bắt nạt và sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đoàn quân của HLV Arsene Wenger. Trận này, Arsenal buộc phải thắng nếu không muốn nhìn các đối thủ băng băng về đích. Vì thế, dù khó nhằn nhưng Arsenal vẫn sẽ tìm ra cách để đánh bại Crystal Palace.

