Đội hình tệ nhất vòng 33 NHA: Xấu hổ Chelsea

Trên sân Old Trafford, Chelsea đã trình diễn một bộ mặt thi đấu cực kỳ kém cỏi và thất thủ 0-2 trước Man United. Dễ hiểu khi có tới 5 cầu thủ của The Blues hiện diện trong đội hình tệ nhất lượt trận do tờ Goal bầu chọn theo sơ đồ 4-4-2.

Thủ môn: Darren Randolph (West Ham)

Randolph là nguyên nhân khiến West Ham bị chia điểm trước đội bóng đang đội sổ trên BXH Ngoại hạng Anh là Sunderland. Chưa dừng lại ở đó, sau 701 phút, Mèo đen mới lại ghi được bàn thắng đến từ chấm đá phạt góc.

Hậu vệ: Sam Bryan (West Ham) - Steve Cook (Bournemouth) - Alfie Mawson (Swansea) - Kurt Zouma (Chelsea)

Bryan đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác cực thấp (55%), đồng thời bị đuổi khỏi sân ở trận gặp Sunderland. Bên cánh trái, Zouma đã không tận dụng được cơ hội được ra sân khi Marcos Alonso chấn thương. Hậu trẻ này liên tục để hỏng cánh và là nguyên nhân khiến Chelsea thảm bại.

Cook là thảm họa phòng ngự của Bournemouth trong trận thua đậm Tottenham 4 bàn không gỡ, trong khi đó, Mawson mắc sai lầm lớn khiến Swansea trắng tay rời khỏi sân nhà của Watford.

Tiền vệ: Jack Wilshere (Bournemouth) - Nemanja Matic - Victor Moses - Eden Hazard (Chelsea)

Một ngày đáng quên của Wilshere khi anh không thể quán xuyến được tuyến giữa của Bournemouth, để mặc cho phía Tottenham tung hoành. Chưa kể, Wilshere chỉ chuyền bóng chính xác đạt tỷ lệ 62.1%.

Trong khoảng 66 phút góp mặt trên sân, Matic gần như 'tàng hình'. Anh chỉ có đúng 37 pha chạm bóng và thực hiện 1 pha tắc bóng. Bất chấp bàn thua đầu tiên của Chelsea có phần oan uổng do bóng đã chạm tay Herrera nhưng Matic là người mắc lỗi khi chuyền bóng quá cẩu thả.

Ở vị trí chạy cánh phải, Victor Moses không cho thấy được sự hiệu quả như thường thấy khi phải đối mặt với áp lực lớn từ Antonio Valencia. Riêng Eden Hazard dễ dàng bị Herrera 'bỏ túi'. Tiền vệ người Bỉ bị khóa chặt, Chelsea không thể tìm được đường vào khung thành của David de Gea.

Tiền đạo: Fernando Llorente (Swansea) - Diego Costa (Chelsea)

Llorente phải ra sân với tình trạng chấn thương chưa hoàn toàn bình phục đó chính là lý do vì sao Swansea đá như chấp người trước Watford. Trong 80 phút thi đấu, Llorente chỉ chạy quãng đường đo được vào khoảng 20 mét.

Với Diego Costa, cầu thủ này có vẻ chỉ chăm chăm vào cuộc chiến với Marcos Rojo hơn là tập trung giúp Chelsea ghi bàn. Suốt 90 phút xung trận, chân sút người gốc Tây Ban Nha chỉ tung ra được 1 cú dứt điểm không trung mục tiêu. Một thành tích quá đỗi thất vọng.

Đội hình tệ nhất vòng đấu có tới 5 cầu thủ Chelsea góp mặt.

Video Man Utd 2-0 Chelsea:

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 16:33 18/04/2017