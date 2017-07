James Rodriguez tuyên bố Bayern Munich lớn hơn Real Madrid. Vừa tới Allianz, James Rodriguez khẳng định rằng Bayern Munich là đội bóng lớn hơn Real Madrid. “Bayern Munich là CLB lớn như Real Madrid, nếu không muốn nói là lớn hơn. Tôi luôn có sự tôn trọng cho Bayern Munich. Khi tôi tới Munich và nhìn vào đội hình của họ, tôi nghĩ rằng ở đây có nhiều ngôi sao như tại Real Madrid và chất lượng đội hình là giống nhau."

Inter đã tìm mua cầu thủ thay thế cho Ivan Perisic. Theo Calciomercato, Inter đã lên kế hoạch mua cầu thủ về thế chỗ cho Ivan Perisic, mục tiêu chuyển nhượng của Man United.

Arsenal mua Seri với giá khủng. Tờ L'Equipe cho hay Arsenal vừa mới gửi đến CLB Nice một lời đề nghị trị giá 36 triệu bảng cho chữ ký của tiền vệ Jean-Michael Seri.

Mbappe muốn ra đi vì AS Monaco bán quá nhiều trụ cột. Theo tờ Mirror, Kylian Mbappe muốn rời AS Monaco trong mùa Hè này do đội bóng của Pháp bán quá nhiều cầu thủ trụ cột. Sau khi vô địch Ligue 1, AS Monaco đã bán Tiemoue Bakayoko, Benjamin Mendy và Bernardo Silva.

Sau gãy chân, Wilshere tái xuất. Trong buổi tập mới nhất chuẩn bị cho mùa giải mới của Arsenal, tiền vệ Jack Wilshere đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

HLV Conte chọn ra 'số 10' của Chelsea mùa tới. HLV Antonio Conte hết lời khen ngợi Cesc Fabregas và hứa hẹn rằng cựu ngôi sao Barca có thể đá ở vị trí số 10 tại Chelsea mùa bóng tới.

Barkley trên đường rời Everton. HLV Ronald Koeman của Everton xác nhận tiền vệ Ross Barkley sẽ rời Goodison Park sau khi cầu thủ này từ chối gia hạn hợp đồng.

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 22:15 26/07/2017