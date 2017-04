HLV U19 Myanmar khó tin U20 Việt Nam tạo nên bất ngờ ở VCK U20 thế giới

Trong một chia sẻ mới đây , HLV Nyi Nyi Nat đã có những nhận định về đối thủ ở bảng đấu của Việt Nam, ông cho biết: “Không cần nói thì các bạn Việt Nam cũng biết đấu trường World Cup đòi hỏi trình độ rất cao. U20 Việt Nam tham dự World Cup 2017 rơi phải vào bảng đấu rất khó. Pháp tất nhiên là cực mạnh, quá tầm đối với các đội bóng Đông Nam Á, không riêng gì Việt Nam. New Zealand không hề dễ nhằn, Honduras thì rất khó bị đánh bại”. Vị thuyền trưởng của U19 Myanmar cũng chia sẻ về lần đầu tiên tham dự U20 World Cup: “Chúng tôi đã dự U20 World Cup cách đây 2 năm, nhưng bóng đá Myanmar thu được kinh nghiệm từ giải đấu đó chưa được nhiều như mong đợi. Lần đầu Myanmar tham dự nên mọi thứ đều quá mới mẻ, ngỡ ngàng và tôi nghĩ Việt Nam cũng sẽ như vậy.”

HLV Nyi Nyi Nat cho rằng khó đội bóng ĐNÁ nào lọt sâu vào VCK U20 thế giới.

U19 Việt Nam đánh bại U19 HAGL một cách thuyết phục

Sau trận thắng 4-1 trước U19 Đài Loan, thầy trò HLV Graechen đã không đáp ứng được kỳ vọng khi thể hiện lối đá mờ nhạt và để thua U19 Việt Nam. Ngay từ phút thứ 5, sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn và hậu vệ U19 HAGL đã tạo điều kiện để Trần Danh Trung ghi bàn mở tỷ số cho U19 Việt Nam. Phút thứ 29, U19 HAGL bất ngờ được chơi hơn người do Lê Trung Nghĩa bị đuổi khỏi sân. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Graechen đã bộc lộ rõ sự non kém về mặt kinh nghiệm khi để các cầu thủ U19 Việt Nam có thêm hai bàn thắng sau đó do công của Trần Văn Công và Xuân Kiên để ấn định tỉ số 3-1. Người ghi bàn thắng duy nhất cho U19 HAGL là Bảo Toàn.

U19 Việt Nam thắng thuyết phục U19 HAGL 3-1. Ảnh: Đình Viên.

Đỗ Hùng Dũng tự tin Hà Nội FC sẽ có điểm trên đất Philippine

Vào lúc 18h30 hôm nay (19/4), Hà Nội FC sẽ bước vào chuyến làm khách trước CLB Ceres của Philipine. Trước trận đấu, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã trả lời phỏng vấn nhanh với kênh Foxsport. Anh cho biết: “Mặc dù vừa trải qua chuyến bay rất dài, nhưng tất cả thành viên của đội đều cảm thấy rất tốt về cả tinh thần và thể lực. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu. Toàn đội đang rất quyết tâm giành chiến thắng hoặc ít nhất là có 1 điểm”. Hiện Hà Nội FC đang dẫn đầu bảng G với 8 điểm, còn Ceres xếp thứ 3 với 5 điểm. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay, họ sẽ gia tăng khoảng cách với đội chủ nhà lên thành 6 điểm và chắc chắn giành vé đi tiếp.

U20 có trận giao hữu đầu tiên trên đất Đức

Hôm nay (19/4), U20 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Đức gặp U23 Borussia Monchengladbach. Trước liều thuốc thử chất lượng, U20 Việt Nam chắc chắn sẽ thu được nhiều điều bổ ích. Sự vắng mặt của Quang Hải là điều đáng tiếc nhất với U20 Việt Nam. Mặc dù chỉ là một trận giao hữu nhưng việc không có Hải “con” sẽ khiến HLV Hoàng Anh Tuấn mất đi một cơ hội để hoàn thiện đội hình.

Sanna Khánh Hòa là Vua sân khách lượt đi

Sau giai đoạn lượt đi, Sanna Khách Hòa mặc dù xếp thứ 3 trên BXH nhưng họ là đội bóng chơi trên sân khách hay nhất. Sau 6 trận làm khách, Sanna.KH bỏ túi 14 điểm, hơn đội đứng thứ hai là Hải Phòng tới 4 điểm. Có thể nói, Sanna.KH là hiện tượng thú vị tại V.League 2017 và họ xứng đáng được ngợi ca là “Vua sân khách”.

