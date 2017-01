Đây là người sẽ thừa kế xứng đáng Thành Lương ở ĐT Việt Nam

Đinh Thanh Trung đang có phong độ khá cao tại V-League 2017.

1 bàn từ cú sút phạt hàng rào mẫu mực, 1 bàn từ cú sút penalty chính xác và lạnh lùng, 1 bàn từ pha phá bẫy việt vị thành công và dứt điểm kỹ thuật, tất cả cho thấy sự đa năng và đa dạng trong các pha xử lý của Thanh Trung - cầu thủ từ trước đến nay chưa bao giờ được coi là mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam.

Cùng tuổi với Thành Lương (thậm chí là còn hơn 8 tháng) nhưng số lần được khoác áo ĐTQG của Thanh Trung chưa bằng 1/3 so với người bạn đồng niên (Thanh Trung mới 23 lần trong khi Thành Lương đã 78 lần được ra sân trong màu áo ĐT Việt Nam). AFF Cup 2016 là giải đấu duy nhất mà Thanh Trung được đá chính nhiều hơn so với Thành Lương (Thanh Trung đá chính 3 trận còn Thành Lương chỉ có 2 trận). Thế nhưng dấu ấn của Thanh Trung vẫn là tương đối mờ nhạt khi so sánh với Thành Lương (2 đường kiến tạo thành bàn trong khi của Thanh Trung là con số 0 tròn trĩnh).

Thực tế cho thấy cầu thủ mang băng đội trưởng của Quảng Nam FC đã thể hiện một phong độ rất ổn định trong 3 mùa giải gần đây ở sân chơi V-League. Không chỉ nổi bật ở khả năng kiến thiết cho các tiền đạo tuyến trên lập công, Thanh Trung còn trực tiếp ghi bàn khá đều đặn mà con số 31 bàn ghi được trong 3 mùa (trung bình hơn 10 bàn/mùa) cho Quảng Nam là bằng chứng cho thấy rõ điều đó. Đặc biệt Thanh Trung còn đang ngày càng hoàn thiện khả năng sút phạt của mình và được đánh giá là cầu thủ có khả năng sút phạt tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Thanh Trung có thể là nhân tố tuyệt vời thay cho việc Thành Lương chia tay đội tuyển Quốc gia.

Sau khi Thành Lương chia tay đội tuyển quốc gia, không ít người đã từng lo lắng về khoảng trống mà Thành Lương để lại. Thế nhưng với phong độ ấn tượng như thế này, có thể tin rằng Thanh Trung sẽ trở thành người tiếp quản xứng đáng vị trí của Thành Lương để lại. Và sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật mà HLV Hữu Thắng xây dựng nhằm chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế quan trọng trong năm 2017.

Góc thống kê 1 & 23 Tính đến thời điểm này, Thanh Trung đã 23 lần khoác áo ĐT Việt Nam nhưng mới chỉ ghi được duy nhất 1 bàn. 37 Trong khuôn khổ giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam, Thanh Trung đã ghi được tổng cộng 37 bàn (tính đến hết vòng đấu thứ 4 của V-League 2017)

(Bạn đọc: Hà Phương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Thể thao việt Nam | 21:10 25/01/2017