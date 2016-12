CLB xứ Wales lập kỳ tích chuỗi trận thắng dài nhất lịch sử

Năm 1972, Ajax Amsterdam của huyền thoại Johan Cruyff lập chuỗi 26 chiến thắng liên tiếp ở mọi đấu trường, trong đó có 19 trận ở giải VĐQG Hà Lan, 4 trận cúp châu Âu và 3 trận cúp quốc gia.

Ngày 30/12, kỳ tích của Ajax đã bị The New Saints xô đổ sau khi CLB này đánh bại Cefn Druids 2-0. The New Saints qua đó cán mốc 27 thắng lợi liên tiếp, trở thành đội bóng có chuỗi trận thắng nhiều nhất lịch sử bóng đá.

Ở mùa 1995/96, thế hệ Ajax của anh em Frank và Ronald de Boer cùng Edgar Davids được dẫn dắt bởi Louis van Gaal suýt phá kỷ lục của các tiền bối với 25 chiến thắng liên tiếp. Năm 2011, đội Coritiba (Brazil) thắng 24 trận liên tiếp. Mùa 2014/15, Real Madrid tạo chuỗi thắng 22 trận.

The New Saints thống trị Welsh Premier League. Ảnh: Wales News Service.

The New Saints đang hướng tới chức vô địch Welsh Premier League lần thứ sáu liên tiếp, bởi khoảng cách điểm số giữa họ và đội xếp thứ nhì Connah's Quay Nomads đang là… 21 điểm (63 so với 42). Cách biệt này gợi nhớ thời Barcelona và Real Madrid bỏ xa đội xếp thứ ba La Liga với khoảng trên 20 điểm.

The New Saints là đội bóng thi đấu và tập luyện toàn thời gian duy nhất của giải Ngoại hạng xứ Wales. Trong 11 năm qua, họ đã đoạt cúp vô địch 8 lần.

Anh Dũng | 13:34 31/12/2016